“Note e Stelle”, torna la rassegna musicale nel chiostro del convento: il programma

Torna “Note e Stelle“, la rassegna di musica classica nella suggestiva location del chiostro del convento dei Padri Passionisti a Monte Argentario.

Per la seconda edizione della rassegna la Pro Loco propone un calendario di tre appuntamenti legati da un unico fil rouge: “Around the world”. Viaggio attraverso i suoni del mondo.

Il primo concerto è previsto per sabato 30 luglio. Ospite della serata il Duo Iberia, uno straordinario duo di violoncello (Ellie Young) e chitarra (Nicola Fenzi), che condurrà in un percorso che parte nel cuore della Spagna con una delle più caratteristiche danze spagnole di Enrique Granados, per poi scendere in Andalusia e scaldare con alcune tra le più struggenti canzoni popolari spagnole di Manuel De Falla. Il viaggio prosegue poi in Sudamerica con grandi autori come Astor Piazzolla e Radamés Gnattali, figli di immigrati italiani, portatori di freschezza e innovazione culturale, per finire nelle più remote strade dell’est Europa: tra i Balcani e la Transilvania ci immergeremo nella modalità e nei ritmi irregolari di Dusan Bogdanovic e Béla Bartók.

Il secondo concerto è in programma per domenica 7 agosto. Ospiti della serata Steelwind, Chamber Saxophone Quartet, un frizzante ed energico quartetto toscano di sassofoni composto da Davide Vallini, Milo Vannelli, Andrea Lucchesi e Roberto Frati. Il programma propone un itinerario attorno al mondo che ha inizio nell’Unione Sovietica di Čajkovskij e Šostakovič e termina negli Usa con Leonard Bernstein, passando per l’America Latina di Aldemaro Romero e Astor Piazzolla.

Il terzo appuntamento è previsto per domenica 28 agosto. Ospiti della serata: Abbey Road Dixie Band, una formazione composta da cinque fantastici strumentisti che condurranno in un viaggio tra la celebre Abbey Road londinese e la culla del jazz New Orleans. Con la tipica prima fila del jazz classico (la tromba di Michele Makarovic, il clarinetto di Klaus Lessmann e il trombone di Paolo Acquaviva) e una pulsante sezione ritmica composta dal banjo di Riccardo Galardini e il sousafono di Andrea Angeloni, la Abbey Road Dixie Band suona brani ragtime, canzoni in stile swing e jump degli anni Trenta, romantiche ballate pop, ninne nanne, tante variazioni del blues e altra musica, difficilmente catalogabile, dei quattro Beatles.

Tutti i concerti inizieranno alle ore 21.00.

L’iniziativa, organizzata dalla Pro Loco Monte Argentario di Porto Santo Stefano con il contributo del Comune di Monte Argentario, la partecipazione dell’assessore alla cultura Mirko Costaglione e la direzione artistica di Veronica Bracci, direttore di produzione, si pone come obiettivo quello di contribuire a portare l’Argentario ad affermarsi come centro di diffusione della cultura e della pratica musicale, oltre a fornire a residenti e villeggianti un’offerta all’altezza delle aspettative del promontorio.

L’ingresso è libero e gratuito, fino ad esaurimento posti.

Per informazioni: chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 329.0739155.