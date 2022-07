“Note al chiaro di luna” e “Giovani in Musica 2”: continuano i concerti di A.Gi.Mus.

Una settimana ricca di appuntamenti che vedrà protagonisti giovani talenti della musica classica.

Si inizia con “Note al chiaro di luna”, martedì 19 luglio, con Jacopo Mai alla Casa Rossa Ximenes (Castiglione della Pescaia), si continua sabato 23 luglio con l’arpista Clara Comini Gatti, al centro giovanile “Fabrizio De André” di Piombino, per il cartellone “Giovani in Musica 2“.

Prosegue “Note al chiaro di luna”, un cartellone di eventi dedicati alla musica e alla letteratura.

La rassegna, che ogni martedì fino al 30 agosto si svolge nel meraviglioso ambiente di Casa Rossa Ximenes (Castiglione della Pescaia), rappresenta un’importante occasione per tutti i giovani musicisti protagonisti delle serate, un modo per far conoscere il proprio progetto musicale e il proprio lavoro.

Tra gli artisti, ragazze e ragazzi under 30 provenienti non solo dalla Toscana, ma da tutta Italia, anche alcuni dei dodici vincitori di “Attraverso i suoni”, l’ambizioso progetto interamente dedicato ai giovani e alla musica, ideato da A.Gi.Mus Grosseto – Firenze – Arezzo insieme a Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e sostenuto sul territorio grossetano dai Comuni di Grosseto e Castiglione della Pescaia.

Per i musicisti selezionati attraverso il bando, la partecipazione a “Note al chiaro di luna” assume un valore ancora maggiore, perché rappresenta una tappa all’interno del percorso di formazione che A.Gi.Mus ha riservato ai vincitori: una guida e un supporto per tutti gli aspetti legati all’ambito professionale, a come affacciarsi, nel modo più valido ed efficace, sul mondo lavorativo.

Jacopo Mai è uno di questi giovani talenti e salirà sul palco di Casa Rossa Ximenes insieme al suo pianoforte martedì 19 luglio, alle 21.

Nato nel 1996, originario proprio della zona di Grosseto, Jacopo inizia a studiare pianoforte sotto la guida della professoressa Gloria Mazzi e del maestro Daniel Rivera, laureandosi con il massimo dei voti.

Frequenta successivamente l’Accademia di Fiesole, partecipando a numerosi concorsi pianistici, distinguendosi sia come solista, sia insieme a gruppi cameristici. Ha all’attivo numerose esibizioni per associazioni musicali e concerti sia in Italia che all’estero. Nel 2018 ha pubblicato la sua prima raccolta, incidendo “Visioni lisztiane”, pubblicato per Sheva Contemporary.

Il programma della serata sarà dedicato a Chopin, Liszt e Scriabin; i brani saranno intervallati da letture tratte dalle opere di Pier Paolo Pasolini.

Ancora di musica classica si parla per l’evento di “Giovani in Musica 2”, sabato 23 luglio, alle 21, al centro giovanile “Fabrizio De André” di Piombino.

Il cartellone, che si rivolge ai giovani e al territorio, rappresenta un vero e proprio spaccato locale, i musicisti infatti sono tutti provenienti dalle scuole di Grosseto, Venturina e Piombino, lì si sono formati e hanno avuto modo di perfezionare la loro tecnica. “Giovani in Musica 2” si conferma essere, nonostante il periodo di blocco causato alla pandemia, ancora un punto di riferimento per i giovani, un’occasione e un’opportunità per esercitarsi, confrontarsi con il pubblico e imparare a mettersi alla prova.

Per questa edizione, per la prima volta, sarà introdotta la musica classica con un concerto per arpa della musicista Clara Comini Gatti, che si esibirà anche il 26 luglio, per “Note al chiaro di luna”.

Il suo è un curriculum ricco di esperienze internazionali, l’artista infatti ha studiato al Trinity Laban Conservatory di Londra, diplomandosi quest’anno con il massimo dei voti. Nel 2016 ha completato gli studi al Conservatoire à Rayonnement Régional di Parigi e precedentemente si è formato al Conservatorio Municipal de Música di Barcellona.

Vincitrice del John Marson Harp Prize per l’eccellente talento musicale, dal 2019 è membro dell’Orchestra giovanile del Regno Unito (Ymso). La sua arpa, una Lyon and Healy Stile 100, è stata donata da Lady Lucille Curzon all’associazione musicale Cherubim Music Trust.

Ingresso libero

Informazioni e contatti per le rassegne:

Per “Note al chiaro di luna”: in caso di maltempo i concerti, se previsto il pianoforte, si svolgeranno nella sala consiliare “Gabriella Lorenzoni” in via Cesare Battisti a Castiglione della Pescaia.