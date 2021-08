“Nord”: il megayacht del miliardario russo Alexey Mordashov arriva nel mare di Talamone

Sono passati migliaia di anni da quando la nave Argo atterrò nelle Contrade marittime e, grazie alla forza e alla perizia di Telamon, uno dei 50 Argonauti, fu evitato il naufragio e così per ringraziare gli dei dello scampato pericolo gli eroi del vello d’oro fondarono Talamone.

Questa è leggenda marinara, sabato scorso invece un gioiello di 142 metri, frutto dell’opera dei cantieri tedeschi Lurssen, è rimasto fino sera nelle acque di fronte al porto di Talamone, prima di ripartire e continuare la sua crociera nei posti più belli del Mediterraneo.

Il suo arrivo non è passato inosservato al dottor Lupo Rattazzi, simpatizzante di Artemare Club, e lo ha segnalato per Whatsapp all’associazione, che si è subito attivata per documentare tale gioiello di 142 metri, di proprietà del miliardario russo Alexey Mordashov, principale azionista e presidente di Severstal, un conglomerato russo con interessi in società metallurgiche, energetiche e minerarie.

Il maestoso yacht, costruito nei cantieri tedeschi Lurssen di Brema, è “brand new”, ha preso il mare nei primi mesi del 2021 e può ospitare fino a 36 persone, oltre all’equipaggio, e può contare, oltre a palestra, ascensore, piscina e sala cinema, anche su 6 ponti e 20 cabine elicottero e sommergibile, ha un valore pari a 500 milioni di dollari.

Ad Artemare Club piace ricordare che Nord, a livello mondiale, è il decimo per grandezza; prima di lui ci sono Azzam di 179,7 metri, del 2013, di Khalifa bin Zayed Al Nahyan; Fulk Al Salamah, di 164 metri, del 2016, della Omani Royal Family; Eclipse, di 162,50 metri, del 2009, di Roman Abramovich; Blohm, Dubai, di 162 metri, del 2006m di Mohammed bin Rashid Al Maktoum; Dilbar, di 156 metri, del 2016; di Alisher Usmanov; Al Said, di 155 metri, del 2007, del Sultano Qaboos of Oman; Prince Abdulaziz, di 147 metri, del 1984, della Saudi Royal Family; A+, di 147 metri, del 2012, di Mansour bin Zayed Al Nahyan, e lo storico El Mahrousa, di 145.72 metri, del 1865, dell’Arab Republic of Egypt.

Questi importanti panfili sono chiamati internazionalmente “megayachts” o “gigayachts” perché sopra i 60 metri di lunghezza, i superyacht sono invece quelli dai 37 metri fino a 60 metri.

Foto: Artemare Club