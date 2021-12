“Noi però gli abbiamo fatto le strade”: Francesco Filippi presenta il suo libro sul colonialismo

Incontro con lo storico della mentalità Francesco Filippi, a Massa Marittima, venerdì 10 dicembre, alle 17, alla biblioteca comunale.

Francesco Filippi, autore di diversi saggi sul fascismo, parlerà prevalentemente del suo ultimo libro dal titolo “Noi però gli abbiamo fatto le strade. Le colonie italiane tra bugie, razzismi e amnesie“, editore Bollati Boringhieri, anno 2021.

In questo libro l’autore ripercorre la storia coloniale italiana, concentrandosi sulle conseguenze che ha avuto nella coscienza civile della nazione, attraverso la propaganda, la letteratura e la cultura popolare. L’intento è quello di fare i conti con il passato per comprendere meglio il presente e costruire il futuro. Durante l’incontro ci sarà spazio per parlare anche degli altri libri di Filippi sulle bugie del fascismo.

L’iniziativa è promossa dall’Anpi di Gavorrano-Scarlino, in collaborazione con la biblioteca comunale di Massa Marittima e l’Isgrec.

L’intervista a Francesco Filippi sarà curata da Ilaria Cansella, direttrice dell’Isgrec, e Roberta Pieraccioli, direttrice della biblioteca comunale di Massa Marittima. Interverranno inoltre Irene Marconi, assessore comunale alla cultura; Leo Barbi, presidente dell’Anpi Gavorrano-Scarlino.

Francesco Filippi è uno storico della mentalità, cofondatore dell’associazione Deina, che organizza viaggi di memoria e percorsi formativi in tutta Italia. Ha collaborato alla stesura di manuali e percorsi educativi sui temi del rapporto tra memoria e presente. Tra le sue pubblicazioni più recenti “Prima gli italiani! (sì, ma quali?)” (2021) e “Noi però gli abbiamo fatto le strade. Le colonie italiane tra bugie, razzismi e amnesie” (2021). Per Bollati Boringhieri ha pubblicato inoltre: “Mussolini ha fatto anche cose buone. Le idiozie che continuano a circolare sul fascismo” (2019); “Ma perché siamo ancora fascisti? Un conto rimasto aperto” (2020).

Informazioni e prenotazioni per partecipare all’incontro: e-mail prestito.biblio@comune.massamarittima.gr.it, tel. 0566.906290

Green Pass obbligatorio.