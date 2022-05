“Niki de Sain Phalle a Capalbio”: conferenza di Roberto Aureli alla Pro Loco

Sabato 21 maggio, alle 17.30, nella sede della Pro Loco di Grosseto, in piazza del Popolo, si terrà la conferenza “Niki de Sain Phalle a Capalbio“.

Il professor Roberto Aureli, architetto e storico dell’arte, terrà una lectio magistralis sull’opera più importante di Niki De Saint Phalle in Italia: il Giardino dei Tarocchi.

Quest’anno ricorre il ventennale della scomparsa di una delle più grandi artiste del novecento. La Maremma ha

avuto l’onore di essere scelta come luogo magico per l’opera più significativa che l’artista franco-americana, apprezzata in tutto il mondo, ci ha donato: il Giardino dei Tarocchi. Roberto Aureli, dopo la mostra e la conferenza tenuta in occasione di “Niki e War” nel 2015 alle Clarisse Arte, ci racconterà, attraverso documenti unici e progettuali, la genesi del variopinto giardino ed i suoi significati simbolici ed allegorici.

Roberto Aureli, architetto e ordinario di Disegno e Storia dell’arte, è autore di numerosi saggi e pubblicazioni sul territorio locale. Per anni ha tenuto un seminario liceale, con visite guidate, chiamato “Le pietre ed i cittadini”, sulla storia della città. Ha operato numerosi interventi di restauro (ad esempio la chiesa di Santa Maria in Campagnatico), anche nel centro storico di Grosseto. E’ autore di molti progetti, tra cui il recentissimo tempio crematorio di Grosseto.

E’ stato consulente per oltre un decennio di Niki de Saint Phalle per la realizzazione del Giardino dei Tarocchi, per la quale ha realizzato nel 1989 il nuovo atelier sulla cui copertura pensile è posata “La Luna”. Nel 1996, con l’archistar Mario Botta, ha realizzato l’imponente padiglione d’ingresso. Negli ultimi anni ha curato l’allestimento documentario sul novantennale del palazzo del Governo in piazza Rosselli e la nuova pinacoteca provinciale in sala Pegaso.

Ha pubblicato: “Itinerari storico-religiosi del comune di Grosseto per il Giubileo 2000 “- Edizioni Vieri, “Niki de

Saint Phalle a Capalbio” – edizioni Aion 2006, “Maremmani e la Maremma – Innocenti editore 2020, “Colorare la Toscana: Grosseto palazzi monumentali” – Innocenti editore 2022.