‘Geo Ser.ra’ ed ex area mineraria, Fratelli d’Italia: “Sindaco non risponde ad interrogazioni”

“E’ dallo scorso 12 dicembre che ho presentato al sindaco Verruzzi due interrogazioni a risposta scritta e, nonostante che i termini previsti dalla normativa legislativa in materia (trenta giorni) siano scaduti, purtroppo ad oggi non ho ancora ricevuto alcun riscontro“. Questa la denuncia di Maurizio Russo, consigliere comunale di Fratelli d’Italia Montieri.

“Nelle due interrogazioni che avevo presentato – prosegue il consigliere comunale – chiedevo lumi al sindaco di Montieri sui progetti ‘Geo Ser.ra’ di Travale e quello relativo all’ex area mineraria di Campiano. Un atteggiamento, quello del sindaco di Montieri, che ritengo scorretto sia a livello politico che a livello istituzionale. Una mancanza di rispetto non solo verso il sottoscritto consigliere comunale, ma soprattutto verso tutta la cittadinanza”.

“Purtroppo, non è la prima volta che amministrazioni a guida Pd si comportano in questo modo. Per di più nelle mie interrogazioni chiedevo conto su atti inerenti al territorio e al futuro lavorativo. Proprio in quest’ultimo aspetto, il Pd, nel comune di Montieri e non solo, ha illuso di fatto per quasi vent’anni i giovani, con la promessa di creazione di posti di lavoro che non hanno mai visto la luce. Prendo atto che il rispetto dei regolamenti e del ruolo dell’opposizione non sta nelle corde del sindaco Verruzzi. Se lo stesso dovesse continuare su questa linea di comportamento, non rispondendo alle interrogazioni, mi vedrò costretto a denunciare l’accaduto al Prefetto di Grosseto”, conclude Maurizio Russo.