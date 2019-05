Nicola Verruzzi è stato eletto sindaco di Montieri per il secondo mandato consecutivo.

Verruzzi, candidato per la lista “Non fermiamo la corsa”, ha ottenuto 335 voti (pari al 56,97% delle preferenze) ed ha sconfitto Antonio Rondelli, candidato per la lista “Cambiare per crescere”, che ha ottenuto 189 voti (32,14%), e Maurizio Russo, che ha ottenuto 64 voti (10,88%).