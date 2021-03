Sinistra Italiana: Nicola Menale confermato segretario provinciale

Ieri si è svolto, rigorosamente on line, il congresso provinciale di Sinistra Italiana.

“Un momento importante per gli iscritti grossetani, arricchito anche dalla presenza della segretaria regionale di Sinistra Italiana Alessia Petraglia, che hanno potuto discutere della linea politica nazionale e delle proposte per il territorio maremmano – si legge in una nota del partito -. Il partito grossetano convintamente sostiene la scelta di porsi in Parlamento all’opposizione del Governo Draghi. Un Governo voluto da Confidustria e sostenuto da Forza Italia e Lega solo per gestire le risorse del Recovery Fund nell’interesse di pochi e che non sta partorendo nessuna proposta concreta a vantaggio dei cittadini Ed invece da Sinistra Italiana arrivano proprio proposte importanti per superare il difficile momento legato alla crisi pandemica. Innanzitutto la completa liberalizzazione dei vaccini per permettere la massima produzione e somministrazione nel minor tempo possibile“.

“Dal punto di vista socio-economico oltre alla sempre più necessaria patrimoniale, l’idea è quella dei 4 giorni lavorativi a parità di salario e maggiori tutele per il mondo delle partite Iva – continua il comunicato -. L’altro punto strategico è infine quello della transizione ecologica che non deve essere solo uno spot come per l’attuale Governo, ma deve indirizzarsi verso scelte concrete. Sinistra Italiana Grosseto a riguardo da tempo punta su un radicale cambiamento per il territorio: no a nuove autorizzazioni per incenerire rifiuti, si a bonifiche e impianti di trasformazione del differenziato; no all’autostrada tirrenica ed a progetti invasivi, si alla messa in sicurezza interamente sull’attuale sedime dell’Aurelia e si allo sviluppo dell’intermobilità tra ferrovie strade e linee marittime“.

“Questi sono alcuni degli argomenti che Sinistra Italiana porterà al tavolo delle coalizione progressista in attesa delle prossime amministrative – termina la nota -. Al termine del congresso è stato confermato come segretario provinciale Nicola Menale e come tesoriere è stato nominato Nico Volpin“.