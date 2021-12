Elezioni provinciali, Menale: “Contributo della sinistra fondamentale per la vittoria di Limatola”

“La sinistra è stata determinante nella vittoria del centrosinistra nelle elezioni provinciali di sabato scorso“.

A dichiararlo è Nicola Menale, coordinatore provinciale di Sinistra Italiana.

“Il risultato del nuovo presidente Francesco Limatola è figlio proprio di una lungimiranza politica che la sinistra unita ha saputo mettere in campo e che ha permesso di strappare alla destra Palazzo Aldobrandeschi – spiega Menale -. Da sottolineare ad esempio il voto dei consiglieri orbetellani di Sinistra Italiana che, nonostante l’ostruzionismo subito da una parte del centrosinistra durante la campagna per le comunali, hanno votato convintamente Limatola, perché il progetto messo in campo è più importante dei personalismi”.

“Le elezioni provinciali non sono purtroppo più un momento di partecipazione dei cittadini, ma almeno sono state il banco di prova per un’alleanza che, a differenza del passato, sembra poter reggere – sottolinea Menale -. In questa occasione tutti i soggetti della sinistra civica e partitica presenti nelle amministrazioni locali sono riusciti a fare sintesi collaborando tra loro e riuscendo ad eleggere uno dei 5 consiglieri di maggioranza, Valentino Bisconti. Al compagno Bisconti, nostro iscritto, vanno le nostre congratulazioni con la certezza che come sempre il suo impegno in Provincia sarà totalmente nell’interesse della comunità e del territorio, al quale il presidente Limatola darà sicuramente la giusta valorizzazione”.

“Congratulazioni al nuovo presidente Limatola e l’augurio di un buon lavoro ed infine un ringraziamento a tutti i partiti, Rifondazione Comunista, Grosseto Città Aperta, Sinistra Civica ecologista, Art. 1 e tutti quei consiglieri civici che hanno guardato con interesse e votato a sinistra – termina Menale -, per questo impegno comune che ci auguriamo possa continuare con questa sintonia e questi risultati”.