Verso le amministrative, Fratoianni: “Il Pd voti per Della Santina”

“Voglio dire davvero grazie a Gianni Cuperlo per le parole che ha usato ieri su Orbetello. Lì alle elezioni di domenica e lunedì la lista del Pd non c’è, e ce ne dispiace, ed è una cosa su cui non si può più intervenire. C’è però in campo la nostra candidata a sindaca di quella cittadina toscana, Paola Della Santina. La candidata della sinistra contro la destra“.

Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, in un video in cui riprende le parole di Cuperlo “dove non c’è il Pd, sostenere la sinistra“, riferite a quanto accade ad Orbetello, dove la lista Pd è stata esclusa dalle elezioni.

“Cuperlo ha detto cose semplici – prosegue il leader di Sinistra Italiana –, ma molto importanti: quando questo è il quadro si vota per la sinistra contro la destra. E si devono costruire tutte le condizioni per la massima convergenza.”

“Allora voglio fare mie le sue parole e rilanciare ancora una volta un appello alle elettrici e agli elettori del Pd, ai dirigenti e ai militanti del Pd: si faccia insieme – conclude Fratoianni – lo sforzo in questi giorni per vincere le elezioni ad Orbetello e costruire a partire da quella vittoria un futuro diverso per quel meraviglioso territorio. Si può fare, si può fare insieme“.