E’ Niccolò l’ultimo nato del 2022, il primo nato del 2023 si fa attendere

In Maremma il primo nato del 2023 all’ospedale Misericordia di Grosseto si fa attendere. Il lieto evento quindi è rimandato alle prossime ore.

L’ultimo nato invece si chiama Niccolò, è nato alle 22.18 di venerdì 30 dicembre e pesa 3.469 kg per la gioia dei suoi giovani genitori di Manciano. Nel 2022 i nati a Grosseto sono stati in totale 1134, un dato in crescita rispetto al 2021 quando sono stati 1106.