New Secret: il superyacht con eliporto sbarca a Monte Argentario

Ormai c’è il turnover dei più grandi e moderni yacht che navigano nel Mediterraneo di fare scalo alla storica banchina della Pilarella, a Porto Santo Stefano.

Infatti, è appena attraccato New Secret, Superyacht di 74 metri, pari a 243 piedi, finito di costruire la scorse estate dagli olandesi di Amels Holland BV nel loro cantiere di Vlissingen, con scafo realizzato in acciaio, la sovrastruttura in alluminio con ponti in teak. Lo yacht è classificato e registarto da Lloyd’s e batte bandiera delle Isole Marshall.

Un duetto di designer di superyacht di fama mondiale ha lavorato allo styling di New Secret, Tim Heywood è stato responsabile dei sorprendenti look esterni che fanno girare la testa da quanto sono spaziosi e belli con un enorme piscina, ampia, situata sul ponte principale, un eliporto è a poppa sul ponte, mentre Winch Design ha sviluppato i sofisticati interni della nave, che è in grado di alloggiare 12 ospiti in 6 cabine lussuose tutte con bagno privato e 19 membri di equipaggi, la master suite del proprietario dispone di un’area-spa.

Artemare Club, che segue tutto lo yachting e cruising dell’Argentario e non solo, segnala che New Secret ha due navi gemelle di recentissima costruzione, “Plvs Vltra”, costruita nel 2016, e “Universo”, costruito nel 2018, che si spera di vedere presto anche loro nel “Mar Tosco” e atterrare a Porto Santo Stefano o davanti Porto Ercole.

Foto: Daniele Busetto