Se l’anticiclone africano ci ha regalato un Natale da record registrando temperature primaverili, la lunga attesa della magica atmosfera invernale è finita.

Il Monte Amiata ha indossato il suo abito più bello: la neve di questa settimana ha ricoperto i suggestivi borghi del vulcano dando il via, finalmente, alla stagione sciistica.

Il primo fine settimana di neve ha popolato la vetta di un vasto pubblico: adulti e bambini dai paesi locali, abitanti dalle provincie di Grosseto e Siena e turisti amanti della neve hanno accolto a braccia aperte l’invito della montagna, evento testimoniato dalle lunghe code e dal picco di traffico registrato. Una meta che vale il viaggio per immergersi nella natura e godere di scorci paesaggistici da cartolina.

L’apertura degli impianti permette ad ognuno di trovare il proprio posto nella natura: ben 10 km di piste dedicate allo sci, 2 seggiovie, 6 skilift. L’area di sci è dislocata nei punti cardine della montagna: la Vetta – da cui si gode un panorama mozzafiato sulle colline senesi, la Maremma, fino al Mar Tirreno – il Prato delle Macinaie, il Prato della Contessa, il Rifugio Cantore e il Pian della Marsiliana.

Ce n’è per tutti i gusti: bambini e principianti possono, in autonomia o supportati dai campi scuola, muovere i primi passi nelle località “Le Macinaie”, e “Contessa”. Per chi ha già un buon livello di dimestichezza, invece, ad attenderlo le piste “Canalgrande” “Canalgrande Cantore”, “Canalgrande Macinaie”, “Panoramica” e “Bellaria” con lunghezze che oscillano dai 750 ai 2300 metri, e dislivelli variabili tra i 100 e i 350 metri. I più esperti si potranno divertire sulle piste Direttissima”, 1700 metri di lunghezza e 350 di dislivello e “Crocicchio”, 1000 metri di lunghezza e circa 250 di dislivello.

Alla data di oggi, domenica 29 gennaio, le piste “Bellaria” e “Crocicchio” non sono ancora praticabili a causa della chiusura dell’impianto di risalita interessato.

Possibili tante altre attività per godersi la neve: snowboard, percorsi con le ciaspole, discese in bob o slittino, pranzi in baite e rifugi. Ristorante Le Macinaie, Bar La Vetta da Gigi, Rifugio Vetta Amiata, Albergo Ristorante Sella, Osteria 101, La Capannina, Rifugio Marsiliana. Ecco qualche indirizzo per ricaricarsi con specialità tipiche come polenta calda, zuppa di funghi, pici al ragù di selvaggina, crostoni con salsiccia, lardo o pecorino fuso e il tradizionale dolce tipico locale, la ricciolina di Abbadia.

Non solo sport: l’escursione sul Monte Amiata può diventare un’occasione per trasformarsi in un itinerario ricreativo, culturale e gastronomico interessante.