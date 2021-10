“Nessuno è perfetto”: le storie di un’assistente sociale nel libro di Maria Teresa Asti

“Nessuno è perfetto. Storie di un’assistente sociale” è il libro di Maria Teresa Asti, edito da Pacini, editore nella collana di Coeso Società della Salute, che sarà presentato lunedì 25 ottobre alle 17, al Polo universitario grossetano di via Ginori 43 a Grosseto.

“Da tempo – dichiara Fabrizio Boldrini – ci impegniamo per diffondere un’immagine della professione di assistente sociale vicina alla realtà e lontana dagli stereotipi inesatti e fuorvianti che, invece, caratterizzano spesso immagine pubblica di questa professione. E il libro di Maria Teresa Asti rientra in questo progetto più ampio: avvicinare l’opinione pubblica, i media, la cittadinanza e i fruitori dei servizi ai professionisti del sociale, per creare una relazione proficua e proattiva“.

Ad aprire la presentazione del volume, che raccoglie una serie di storie che hanno per protagonista un’assistente sociale appunto, sarà Fabrizio Boldrini, direttore del Coeso Società della Salute. Seguirà un dialogo tra l’autrice Maria Teresa Asti, assistente sociale dell’azienda Usl Toscana sud est, e Paolo Pajer, assistente sociale e scrittore. Gli studenti della Scuola di cinema – Laboratorio per filmakers di Grosseto faranno alcune letture dal volume.

Il libro

La protagonista, assistente sociale in una cittadina di provincia, si trova a dover spiegare ai propri figli il suo lavoro. I due ragazzi, infatti, hanno visto un film statunitense in cui l’assistente sociale è una minaccia per i bambini, perché rappresenta il loro possibile allontanamento dalla famiglia. “Mamma, ma tu fai un lavoro cattivo“, chiede la figlia della protagonista, 8 anni. E da questo quesito prende avvio la storia racconta da Maria Teresa Asti.

L’autrice

Assistente sociale, Maria Teresa Asti svolge la professione da oltre trent’anni, quasi tutti trascorsi in Maremma. Responsabile dell’unità operativa professionale della Zona Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Grossetana, è appassionata di scrittura, finalista e vincitrice di alcuni concorsi letterari. Ha collaborato alla sceneggiatura della serie web “Aiutanti di mestiere”, prodotta da Coeso Società della Salute in collaborazione con la Scuola di cinema – Laboratorio per filmakers di Grosseto, realizzata proprio per promuovere una nuova immagine, più realistica, della professione dell’assistente sociale. Questo è il suo primo libro.

Il volume è disponibile su ordinazione in tutte le librerie ed è acquistabile sul sito di Pacini editore.