Legge contro la propaganda nazifascista: anche Nello Bracalari firma la petizione

Nello Bracalari, classe 1928, ex partigiano, attivo membro dell’Anpi provinciale e iscritto allo Spi Cgil, questa mattina si è presentato alla sede della Camera del lavoro territoriale per firmare la proposta di legge d’iniziativa popolare per sanzionare la propaganda nazifascista.

Successivamente Bracalari è stato salutato dal segretario generale della Cgil, Andrea Ferretti, che lo ha ringraziato calorosamente per l’esempio che dà a tutti con il suo tenace impegno quotidiano: “Un vero e proprio partigiano della democrazia”.

Proprio in questi giorni la proposta di legge popolare promossa dal sindaco di Stazzema, Maurizio Verona, ha superato le 50.000 firme necessarie al suo deposito in Parlamento. La mobilitazione, tuttavia, non si ferma e ora l’obiettivo è arrivare ad almeno 100.000 firme.

«Per questo – sottolinea il segretario generale dello Spi, Lorenzo Centenari –, ricordiamo a tutti che la proposta di legge può essere sottoscritta presso le segreterie comunali di ogni Comune».