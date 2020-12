Festività natalizie: nel centro storico di Grosseto arriva il visual mapping e l’illuminazione artistica

La Giunta comunale ha approvato l’iniziativa di visual mapping ed illuminazione artistica del Giardino dell’Archeologia, per la settimana del Natale.

Saranno delle feste natalizie all’insegna della luminosità e dello spettacolo, quelle che andranno in scena nel centro storico della nostra città. Dal 19 dicembre, infatti, in piazza Dante, sarà possibile ammirare la proiezione di visual mapping sul tema della Natività e del Natale in genere, sulla facciata laterale del Duomo, dalle 17 in poi.

La comunità, inoltre, potrà vivere lo spettacolo d’illuminazione artistica che si svolgerà nel Giardino dell’Archeologia, sempre nello stesso periodo.

Le iniziative comprenderanno una spesa di oltre 8 mila euro e il tutto avverrà nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19.

“Il Natale è ormai alle porte – hanno dichiarato Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco di Grosseto, e Luca Agresti, vice sindaco ed assessore alla Cultura-. La nostra Amministrazione, nonostante le difficoltà dovute alla pandemia, vuole garantire a tutta la comunità un clima di festa e di gioia. Ovviamente, è fondamentale che ogni evento si svolga nel totale rispetto delle normative anti contagio. Ciò nonostante, la volontà e la voglia di festeggiare non deve assolutamente venire meno.”