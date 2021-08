“Carta del pane”: continua il progetto per aiutare le famiglie bisognose

Va avanti il progetto denominato “Carta del pane“, finalizzato al recupero di prodotti alimentari da parte di persone appartenenti alle fasce socialmente deboli.

Con una delibera di Giunta, l’amministrazione comunale di Grosseto ha rinnovato per un altro anno, precisamente fino al 30 giugno 2022, il progetto promosso dalla cittadina Serena Mauri e curato dall’assessorato alle politiche sociali del Comune Mirella Milli.

L’iniziativa prevede che a fine giornata i negozi che aderiscono mettano a disposizione alimenti freschi rimasti invenduti ai nuclei familiari con problemi economici.

Nello specifico, i nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno, destinatari dell’iniziativa, saranno individuati dal servizio sociale professionale del Coeso – Società della Salute di Grosseto, tra i residenti nel comune. A ciascun nucleo familiare sarà quindi consegnata una scheda personale mensile, vidimata dal Comune di Grosseto, su cui l’esercente apporrà il timbro relativo alla data in cui il nucleo familiare ha ritirato gli alimenti.

Le famiglie non potranno rivolgersi a più di un esercente al giorno e non potranno presentarsi oltre l’orario di chiusura.

Esercenti Carta del pane

1 Supermercato Carrefour – Via Fiume – Orario ritiro 19,45;

2 Supermercato Carrefour – Via O. Coclide – Orario ritiro 19,45;

3 Supermercato Carrefour – Via Papa Giovanni XXIII – Orario ritiro dalle 19,30 alle 19,45;

4 Panificio Sadocchi e Caprini – Via Sauro 116 – Ritiro tutti i giorni dalle 13,30 alle 14,00, chiuso la domenica;

5 La Botteghina – Via Tito Speri – Orario di ritiro dal lunedì al venerdì alle 20,00 – Sabato e domenica alle 14;

6 Forno alimentari dalle Bimbe – Via Dei Mille 41 – Orario di ritiro 20,00, dal lunedì al venerdì;

7 Panetteria Steri Alberta – Via Ugo Bassi 13 – Dal lunedì al venerdì, ore 20,30;

8 Bar Allegro – Via Telamonio – Dal lunedì al venerdì, sabato e domenica, ore 21,30;

9 C’è più Gusto – Piazza Tripoli 3 – Orario ritiro 14,00, dal lunedì al sabato;

10 Maremma Bona Ortofrutta – Piazza centro commerciale Gorarella, sabato dalle 13 alle 13,30. Gli altri giorni solo se ha invenduto;

11 Alimentari I Frutti del Pane – Piazza della Palma – Ritiro tutti i giorni alle 19,20;

12 Alimentari Il 5 Marzo – Piazza San Michele 6/A – Orario di ritiro 19,10;

13 Panificio Galletti – Via Caro – Orario ritiro 20,00.