Bonus per l’acquisto di pannelli fotovoltaici: il Comune cerca negozi specializzati

Per aiutare le cittadine e i cittadini a sostenere il caro bollette, l’amministrazione comunale di Follonica ha scelto di promuovere l’iniziativa “Energia alla spina“, che prevede lo stanziamento di un contributo di 150 euro per l’acquisto di impianti fotovoltaici.

Con l’avviso appena pubblicato, l’amministrazione invita le ditte del comune di Follonica che vendono i pannelli fotovoltaici ad aderire alla manifestazione di interesse, inoltrando la domanda per l’inserimento nell’elenco degli operatori commerciali per l’attuazione del progetto.

Sono ammesse a partecipare tutte le ditte di vendita di pannelli con sede legale o almeno un punto vendita nel territorio del comune di Follonica. Le ditte di vendita interessate dovranno far pervenire la domanda all’indirizzo pec del Comune di Follonica, compilando il fac simile allegato all’avviso e scaricabile dall’Albo on line del Comune.

«Con questo contributo vorremmo incentivare l’acquisto di micro-sistemi da balcone, come soluzione di breve termine al “caro bollette”. La volontà è quella di avviare un percorso di transizione ecologica dal basso, che getti le basi per lo sviluppo di pratiche scalabili e sostenibili di produzione di energia rinnovabile delle realtà territoriali, in ragione del raggiungimento dei massimi obiettivi di efficientamento energetico, di sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, di riduzione delle emissioni di CO2 nell’aria e di convenienza economica, a vantaggio della comunità e del tessuto sociale di Follonica», spiega l’assessore all’ambiente Mirjam Giorgieri.

Seguirà un nuovo comunicato stampa per specifiche in merito alle modalità di richiesta del bonus da parte della cittadinanza.