Weekend all’Argentario con tanto sole e due splendide navi da crociera

Si, con Giove Pluvio che ha deciso anche lui di godersi il fine settimana dei due primi giorni di ottobre con il sole all’Argentario, due navi da crociera, la SeaDream Yacht Club a Porto Ercole e l’Atlantis a Porto Santo Stefano, hanno programmato di sostare negli approdi del Promontorio nello stesso periodo, entrambe documentate dal comandante Daniele Busetto per l’archivio storico del cruising, custodito nella sede di Artemare Club.

Il presidente del sodalizio, che ha un lungo trascorso come Ufficiale di Marina ed è scrittore e collezionista di arte e cultura di mare, racconta che la SeaDream Yaht Club è come un mega-panfilo che offre un’esperienza di viaggio unica, a differenza di qualsiasi altra vacanza in crociera; l’espressione “yachting” non è solo per le dimensioni dell’unità, ma è per lo stile di vita a bordo con il servizio quasi uno a uno, 95 membri dell’equipaggio per 112 ospiti alloggiati in 56 cabine tutte suite con vista mare, che fanno sentire ogni crocierista come se fosse sul proprio yacht di lusso privato.

Atlantis, che fa spesso sosta nel periodo estivo e anche oltre a Porto Santo Stefano, quasi sempre ormeggiata al molo Garibaldi, è un’autentica e antica nave a vela a tre alberi, costruita ad Amburgo inizialmente come nave faro galleggiante per l’estuario dell’Elba e dopo 70 anni convertita come nave a vela, iniziando così la sua seconda vita grazie ad accurato restauro; nel 2005 è stata acquisita dalla Tall Ship Company, una compagnia di navigazione della Frisia.

La continua presenza di importanti e bellissime navi da crociera antiche e moderne, molto apprezzate dai residenti e forestieri, destagionalizzano la presenza turistica nel territorio e aumentano la notorietà di PortArgentario, parola di Artemare Cub.