Al via il servizio navetta per Marina di Alberese: ecco i costi e gli orari dei bus Tiemme

Dalla sinergia tra Parco regionale della Maremma, Tiemme Spa, Comune di Grosseto e Provincia di Grosseto sarà attiva, fino al 23 ottobre, la navetta per il collegamento con il mare.

Tutti i giorni, dalle ore 8.30 alle 19.30, con partenza ogni 20 minuti circa dal centro visite del Parco nella frazione di Alberese, sarà possibile raggiungere Marina di Alberese, la località sulla costa dell’area protetta caratterizzata da spiaggia di sabbia fine e chiarissima, tra le più rinomate per le sue morbide dune oltre le quali sono visibili i monti dell’Uccellina e le torri di avvistamento medievali e cinquecentesche. Il servizio segna un’ulteriore svolta green da parte di Tiemme, visto che tutti i mezzi impiegati sono alimentati a metano e non a carburante fossile. Quest’anno, inoltre, le navette potranno usufruire, per la prima volta, del nuovo parcheggio scambiatore recentemente acquistato da Rama Spa. Una novità che migliora e rende più fruibile e funzionale il servizio.

L’itinerario

La navetta parte dall’area di sosta localizzata nel resede del centro visite di Alberese per arrivare nell’area accanto al centro integrato di servizi di Marina di Alberese a circa duecento metri dal mare. Vengono inoltre previste alcune corse di collegamento anche con la frazione di Rispescia, in continuità con il servizio erogato negli anni precedenti.

“La mobilità sostenibile all’interno del Parco regionale della Maremma è una delle nostre priorità. – sottolinea Simone Rusci, presidente del Parco regionale della Maremma – Anche per il 2022, in accordo con Tiemme Spa, Comune di Grosseto e Provincia di Grosseto, siamo riusciti ad attivare il collegamento con il mare tramite l’utilizzo di navette che, insieme al sistema delle piste ciclabili, consentono di raggiungere la costa senza doversi servire dei veicoli privati. Peraltro la proposta prevede una sensibile intensificazione delle corse nei giorni e negli orari di massima pressione turistica, in modo da migliorare lo stesso servizio superando alcune criticità riscontrate gli scorsi anni“.

“Anche quest’anno, grazie alla sinergia tra enti pubblici e Tiemme – afferma il presidente Tiemme, Guido Delmirani –. offriamo ai cittadini e ai visitatori del Parco un servizio comodo, veloce e sostenibile per spostarsi all’interno di una delle aree di maggiore pregio naturalistico della costa. Una navetta che garantirà al Parco della Maremma, fino alla fine della stagione, di poter contare su un sistema di trasporto verso la spiaggia di Marina di Alberese complementare al sistema delle ciclabili e alternativo al traffico delle auto private“.

Informazioni su acquisto biglietti e orari

Il costo del servizio è di 3 euro per la corsa di andata e ritorno. I biglietti di tutte le corse estive possono essere acquistati al bar “Il Parco”, in via del Bersagliere 2 ad Alberese, e al Bazar del Parco della Maremma nel centro integrato di servizi in località Marina di Alberese. Per informazioni e acquisto dei biglietti è possibile consultare il sito https://www.tiemmespa.it/i-nostri-servizi/lineemare/shuttle-bus-marina-di-alberese/