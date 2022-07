La città a misura di pedone: attiva la navetta che collega con il centro

Un trenino navetta per permettere a chi viene a Follonica di visitare il centro senza utilizzare la macchina: il servizio, del tutto inedito e gratuito per chi ha meno di 12 anni o più di 70, è attivo da questo fine settimana tra le 18.30 e 00.30.

Chi arriva a Follonica in macchina, potrà servirsi del parcheggio del Palagolfo, in via Sanzio, e usufruire del servizio navetta – ovvero la linea blu del trenino scambiatore – che passa da lì ogni venticinque minuti, così da raggiungere comodamente il centro. Il trenino ferma di fronte alla piazza del mercato coperto Meq, ovvero in piazza XXIV Maggio, un luogo comodo sia per raggiungere il corso che il lungomare. Il Comune ha stipulato una convenzione con la ditta Picci, che in città ha già in servizio altre tre linee di trenini elettrici.

La novità è stata pensata per alleggerire il traffico cittadino, rendendo la città più vivibile e a misura di pedone, favorendo, così, la sicurezza stradale nei mesi estivi. Il biglietto ha un costo di 1 euro. La prima corsa partirà domani pomeriggio, sabato 9 luglio, dal Palagolfo e arriverà di fronte al Meq passando da via Massetana, via Roma, via Bicocchi, via Dante e via Colombo. Al ritorno il percorso prevede invece un passaggio da via Pratelli, via Bicocchi, via Cavour e via Golino, per poi tornare su via Roma e via Massetana fino agli impianti di via Sanzio. Chi sale sul trenino-navetta riceverà un braccialetto, così da poter usufruire del ritorno senza dover pagare di nuovo il biglietto.

«Con questo servizio – spiega il sindaco Andrea Benini –, che sarà attivo fino a settembre, abbiamo voluto favorire l’impiego dei parcheggi esterni al perimetro di massima concentrazione turistica, così da alleggerire il traffico cittadino. Si tratta semplicemente di un trenino turistico, identico a quelli già in uso in centro a Follonica, che farà servizio di navetta, mettendo in collegamento il Capannino con il centro città».

«Abbiamo pensato che un trenino turistico fosse la soluzione ideale per offrire un servizio turistico importante – commenta l’assessore al turismo Alessandro Ricciuti –. Si tratta di un mezzo identico a quelli già in uso in città, ma che in questo caso è stato messo a servizio come una navetta. Potranno usufruirne i turisti, ovviamente, ma anche i cittadini residenti che abitano nei quartieri lontani dal centro».

«Volevamo incentivare l’utilizzo dei parcheggi che si trovano nelle zone periferiche, alleggerendo la pressione delle auto nel centro cittadino – spiega l’assessora all’ambiente Mirjam Giorgieri –. Il nostro obiettivo è rendere Follonica sempre più verde e sostenibile e questo è un altro passo che facciamo in quella direzione. Il trenino è elettrico e permetterà a molte persone di arrivare in centro senza dover girare alla ricerca di un parcheggio libero».