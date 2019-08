Natasha Stefanenko in vacanza in Maremma

Vacanze in Maremma per Natasha Stefanenko attrice, conduttrice televisiva ed ex modella russa che da diversi anni ormai vive in Italia.

Sui suoi profili social, da questa mattina, sono apparse alcune foto che immortalavano Natasha dapprima a Pitigliano e poi alle cascate del Mulino, alle Terme di Saturnia.

“Alla mia età è tempo di pensare alla salute … Dicono che i bagni termali contribuiscono al suo miglioramento” – scherza la Stefanenko.

Foto: pagina Facebook Natasha Stefanenko