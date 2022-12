“Natale in musica”: Cisco in concerto al Nuovo cinema moderno

Altra grande tappa della seconda edizione di “Natale in musica“, la rassegna musicale promossa dal Comune di Manciano e organizzata e diretta dall’associazione “Diego Chiti”, che ogni estate organizza anche il Manciano street music festival.

Venerdì 23 dicembre, sul palco del Nuovo cinema moderno di Manciano, alle 21.15, arriva la voce inconfondibile di Cisco. Un ritorno, dopo la grande apparizione della scorsa estate con la Bandabardò al Manciano street music festival, che festeggerà i trentuno anni di carriera con una formazione speciale che vedrà Max Frignani alle chitarre, Massimo Giuntini al bouzouki e ullian pipe per un concerto davvero imperdibile.

“Siamo felicissimi di tornare ad accogliere Cisco – spiega Michele Santinelli, presidente dell’associazione musicale ‘Diego Chiti’ e direttore artistico del Manciano street music festival – perché si è creato un bel rapporto, prezioso per le iniziative che organizziamo”.

Il ritorno a Manciano di Cisco, che deve il suo soprannome alla passione per il calcio, quando da ragazzo giocava con la maglia con su scritto “San Francisco”, sarà un percorso intimo, vista anche la location, con tutte le più belle canzoni che lo hanno accompagnato lungo la sua carriera. Un viaggio, visto che questa è un’altra costante della sua vita, che ripercorre il periodo con i Modena city ramblers, le collaborazioni con altri gruppi e i percorsi individuali, fino alla crescita da solista e le esperienze come scrittore. Fino al 2019, quando ha intrapreso una nuova avventura musicale, l’album “Indiani & cowboy”, parte di un progetto musicale in cui ha figurato anche un’importante raccolta fondi.

Il calendario di eventi natalizi prosegue il 27 dicembre nella sala pro loco di San Martino sul Fiora con lo spettacolo musicale “Di Natale… e di altre sciocchezze”; martedì 3 gennaio, nella sala parrocchiale di Poggio Murella, con lo spettacolo “Insieme: Mina e Battisti”.

L’evento è a ingresso gratuito, ma è necessario prenotarsi ai numeri 339.5208601 o 339.3074206 (anche tramite Whatsapp).