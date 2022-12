“Natale a Grosseto”: la manifestazione prosegue con tante iniziative. Il programma

Il centro storico continua ad animarsi con la rassegna “Natale a Grosseto“, promossa dal Comune con il Ccn – Centro commerciale naturale del centro storico.

In programma ancora tanti eventi da non perdere. Ecco il calendario da martedì 13 a venerdì 16 dicembre.

Il mercatino di Natale in piazza Dante sarà aperto fino a lunedì 26 dicembre, dalle 10 alle 20, dal lunedì al giovedì, e dalle 10.00 alle 22.00, dal venerdì alla domenica, mentre dalle 15.30 alle 19. 30 sarà possibile visitare gli stand solidali e lo spazio di Vetrina Toscana in piazza Duomo (piazza del Natale). Inoltre, fino a lunedì 30 dicembre continua la rassegna “Al Cassero è Natale” al baluardo Fortezza.

Martedì 13 dicembre, alle 19.30, al Teatro Moderno, in via Tripoli 33, è in programma il concerto di Natale della banda musicale della Polizia di Stato ad ingresso gratuito su prenotazione (tel. 0564.22429).

La rassegna prosegue poi mercoledì 14 dicembre, dalle 16.30 alle 19, al Polo culturale Le Clarisse, in via Vinzaglio 27, con l’evento dedicato ai più piccoli (dai 5 agli 11 anni) “Crea la tua lanterna“: l’ingresso è 6 euro (informazioni e prenotazioni tel. 0564.488066 o prenotazioni.clarisse@gmail.com). Alle 18.30, al Teatro degli Industri in via Mazzini, va in scena l’evento “Io mi oppongo – Prima edizione del premio letterario Bianciardi“. L’ingresso è gratuito.

E ancora, giovedì 15 dicembre alle 17.30, nella sala conferenze di Clarisse Arte in via Vinzaglio 27, c’è la proiezione ad ingresso gratuito di due corti: “Io sono qui” di Giuliana Traverso e “La storia della balena spiaggiata” di Ilaria Franchini, a cura di Simonetta Grechi (per informazioni tel. 0564.488066 e 0564.488067).

Il weekend inizia venerdì 16 dicembre, alle 17.30, al Museo archeologico e d’arte della Maremma-Maam in piazza Baccarini, con la presentazione del libro di Elena Vellati e Maria Grazia Celuzza: “La grande trasformazione. Maremma tra epoca lorenese e tempo presente” (informazioni al numero 0564.488752, accoglienzamaam@gmail.com) e alle 18 nellacChiesa dei Bigi in via Vinzaglio 27, con la rassegna “Capolavori d’arte e vino”: contemplazioni e degustazioni, con la sommelier Ludmilla Deli e il direttore del Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura, Mauro Papa che illustreranno “Allegoria della musica” di Giovanni Martinelli e “Pugnitello” di Roccapesta. L’ingresso è 5 euro, 3 euro ridotto (per informazioni e prenotazioni: tel. 0564.488066 o e-mail prenotazioni.clarisse@gmail.com ).