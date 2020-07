Nasconde la droga all’interno del caricabatterie: uomo denunciato dai carabinieri

Un nascondiglio praticamente perfetto ma ciò non è bastato ad un 45enne torinese, incensurato per evitare la denuncia alla Autorità Giudiziaria per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Nella giornata di ieri, infatti, i carabinieri della Stazione di Isola del Giglio, durante un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, fenomeno che vede una particolare recrudescenza nel periodo estivo, hanno controllato un natante ormeggiato nello specchio acque della baia del Campese. Insospettiti dallo strano nervosismo dell’uomo che si trovava a bordo, i militari hanno inteso approfondire il controllo, procedendo a una perquisizione del natante ai sensi dell’art.103 DPR 309/1990.

Durante le operazioni, uno dei militari si è accorto della presenza di un caricabatterie che aveva un peso un po’ strano, a dir poco leggero. Pertanto, il militare, dopo aver forzato il caricabatterie, ha rinvenuto all’interno dieci grammi di cocaina suddivisa in dosi. La sostanza è stata sequestrata dai Carabinieri. Ulteriori indagini sono in corso per comprendere la reale destinazione della droga sull’Isola.