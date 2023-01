“Nascita di una città”: appuntamento con Claudio Saragosa per il centenario di Follonica

“Nascita di una città – Opera in tre atti topici” è il titolo del saggio del professore Claudio Saragosa che verrà presentato sabato 21 gennaio, alle 17.30, nella sala Tirreno di via Bicocchi 53/A. Il saggio fa parte del volume sul centenario del Comune di Follonica che è in corso di realizzazione e che verrà presentato la prossima estate.

In occasione del primo secolo di Follonica, l’amministrazione comunale ha infatti deciso di sostenere alcuni progetti, dalla realizzazione di un docu-film alla pubblicazione di un volume di saggistica. I singoli autori e autrici, che portano i vari progetti, stanno organizzando incontri pubblici dove si parlerà, volta per volta, della visione della città e delle prospettive future.

Claudio Saragosa, professore al dipartimento di Architettura (DidA) dell’Università di Firenze e presidente del corso di laurea in Pianificazione della città, del territorio e del paesaggio, redigerà un saggio partendo dai piani urbanistici, dove era presente uno spirito innovativo e avanguardista. Saragosa parlerà quindi dell’edilizia follonichese, che ha marchiato per sempre il volto urbano della città. Per l’occasione verranno presentate fotografie d’epoca della città fabbrica.