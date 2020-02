L’Ensemble polifonico “Giovanni Pierluigi da Palestrina”, al termine del Festival di Sanremo, desidera ringraziare il proprio direttore, il maestro Massimo Merone, e il maestro Valentina Garofoli per la loro partecipazione come musicisti dell’Orchestra sinfonica di Sanremo in occasione del Festival, ricordando che “sono due musicisti maremmani e che hanno fatto conoscere ai media di tutto il mondo la propria professionalità“.