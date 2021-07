Torna il festival “MusicalGiglio”: il programma dei concerti

Il festival “MusicalGiglio” giunge alla sua quindicesima edizione.

L’evento, organizzato dalla Proloco e patrocinato dal Comune dell’Isola del Giglio, prevede la direzione artistica della musicista Daniela Petracchi.

I concerti di musica da camera si svolgeranno, tra prove aperte al pubblico e concerti, dal 25 al 30 luglio nella Sala dei Lombi a Giglio Castello, cornice ottimale dal punto di vista acustico e per l’atmosfera di protetta condivisione tra pubblico e musicisti.

Il 29 luglio invece si terrà l’imperdibile e richiestissima improvvisazione musicale al tramonto in una delle vigne più rappresentative dell’isola, uno spettacolo della natura incontaminata davanti allo skyline di Montecristo. Il programma, come da tradizione, sceglie tra i grandi classici del repertorio cameristico con qualche curiosità meno nota, da Prokoviev a Dvorak, fino a Beethoven e Schubert. I musicisti sono prime parti soliste dei teatri che rendono l’Italia famosa in tutto il mondo: Teatro San Carlo, Teatro Carlo Felice, Teatro alla Scala, o solisti affermati. Il clarinettista Andrea Rum, la pianista Maria Grazia Bellocchio, i violinisti Mauro Tortorelli e Paolo Ghidoni, i violisti Antonio Bossone e Paola Emanuele, i violoncellisti Riccardo Agosti e Daniela Petracchi.

Quest’anno è prevista anche, il 30 luglio, la partecipazione del contrabbassista Franco Petracchi.

Le prove ai Lombi sono aperte al pubblico ai Lombi dal 25 al 30 luglio. Questo è l’aspetto divulgativo più attraente e divertente.

I concerti e i programmi:

27 luglio, ore 21.30,Giglio Castello, Sala dei Lombi

S.Prokoviev – Ouverture sui temi ebraici per clarinetto, archi e pianoforte;

A.Dvorak – Quintetto op.81 n.2 per pianoforte e archi.

29 luglio, ore 18.30

“Saluto al sole che pone da un vigneto”. Località Altura (consigliati cuscino e scarpe comode). Taxi collettivi da prenotare tramite la Proloco

30 luglio, ore 21.30, Giglio Castello, Sala dei Lombi

Gli ingressi sono liberi con prenotazione obbligatoria alla Pro Loco, tramite mail, all’indirizzo info@visitgiglioisland.com o per telefono allo 0564.809400.

Pagina Facebook: Festival MusicalGiglio (per orari delle prove pubbliche e aggiornamenti)