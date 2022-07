“Musica senza tempo”: Savelli e Poli in concerto al Museo di San Pietro all’Orto

Un viaggio senza tempo attraverso stili e generi musicali dal ‘700 a oggi. È “Musica senza tempo“, il concerto che andrà in scena venerdì 22 luglio alle 21.30 nel cortile del Museo di San Pietro all’Orto, in corso Diaz 36 a Massa Marittima, con Sabrina Savelli al flauto e Stefano Pioli al pianoforte, e la partecipazione di Taisir Oud al liuto orientale.

L’evento rientra nel programma della mostra-evento multimediale “Bethlehem Reborn. Le meraviglie della natività“, in esposizione fino al 10 agosto a San Pietro all’Orto, che racconta la bellezza della Chiesa della Natività di Betlemme che torna a risplendere dopo un restauro durato quasi dieci anni.

Il biglietto d’ingresso costa 5 euro (ridotto 4 euro) e comprende l’ingresso al museo, alla mostra (con una visita guidata in programma alle ore 21) e al concerto.

Il programma prevede l’esecuzione di musica tradizionale araba (“Cima li wali”, “Zuruni”, “Noi e la luna”, “In saed”), “Sonata in Fa maggiore” di Telemann, “Sonata in Fa maggiore” di Donizetti, “Romanza” di German, “Dialogo” di Pioli, “Cinema Paradiso” e “Gabriel’s Oboe” di Morricone, il tema dal film “Schindler’s list” di Williams, “Moon river” di Mancini, “Arabian mood” di Pioli, “Entr’acte” di Ibert.

Sabrina Savelli si è diplomata all’Istituto musicale “Franci” di Siena sotto la guida del maestro Dario Martolini e si è laureata al Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze, perfezionandosi con flautisti come Marzio Conti, Mattias Ziegler e Enzo Caroli. Svolge da anni un’intensa attività concertistica, come solista e in varie formazioni cameristiche, con le quali ha partecipato a prestigiosi festival e rassegne musicali, tra cui – per due anni consecutivi – il Festival dei Due mondi di Spoleto come solista. Ha inciso cd con musiche di autori contemporanei per le case discografiche Emi e San Paolo. È stata primo flauto nell’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto”. All’attività concertistica affianca quella didattica: ha insegnato flauto all’Istituto comunale “Palmiero Giannetti” di Grosseto e attualmente è docente della classe di flauto alla scuola media a indirizzo musicale San Bernardino da Siena.

Stefano Pioli si è diplomato in pianoforte al Conservatorio “Cherubini” di Firenze sotto la guida del maestro Marco Vavolo. Insegna educazione musicale nella scuola media statale dal 1985. Ha svolto attività di maestro collaboratore al Teatro comunale di Firenze e ha diretto le formazioni corali di Arcidosso e Santa Fiora. Dal 2005 dirige il Coro polifonico “Da Palestrina” di Abbadia San Salvatore ed è stato direttore della Scuola comunale di musica di Castel del Piano. Si dedica anche ad attività di composizione e arrangiamento di vari generi musicali, svolge attività concertistica come pianista in vari gruppi e ha arrangiato e inciso vari cd.