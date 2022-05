“Musica & parole senza confini”: a Luci nel Parco incontro con il paroliere Beppe Dati

A Luci Nel Parco va in scena il secondo appuntamento di “Musica & parole senza confini”, progetto che prevede la compartecipazione del Consiglio regionale della Toscana e la collaborazione del centro di produzione musicale Rockland.

Sabato 21 maggio, a partire dalle 16, Beppe Dati – uno dei più prolifici musicisti e parolieri della canzone italiana – incontrerà studenti e appassionati di musica per ripercorrere le tappe principali della sua carriera artistica. Beppe Dati, sin dagli anni ’80, è autore di molte canzoni di successo scritte per i più grandi cantanti ed interpreti italiani. Si è poi addentrato in un lavoro di ricerca e studio della bellezza artistica della parola, mezzo ideale per veicolare con la musica emozioni, sensazioni, sentimenti, e per valorizzare le diversità favorendo l’inclusione.

Il progetto “Musica & parole senza confini” che, aggiudicandosi il bando per questa edizione, concorre alla celebrazione della ricorrenza istituzionale “Festa della Toscana”, ha un tema ben preciso: “Dall’abolizione della pena di morte alla lotta ai linguaggi d’odio: la Toscana terra di diritti”, con particolare riferimento alla tematica della lotta all’incitamento mediatico e non solo, all’odio di qualsiasi genere, contro individui o intere fasce di popolazione, a salvaguardia dei diritti fondamentali della persona.

Luci nel Parco – progetto di innovazione sociale unico nel suo genere – crede “molto nel valore della condivisione di competenze e nelle potenzialità della musica in quanto in grado di favorire l’integrazione. La musica è anche uno strumento formidabile per promuovere l’ascolto dei bisogni personali e collettivi, per affrontare le nuove sfide che il presente ci impone e dalle quali dipendono la qualità del nostro futuro, la sostenibilità delle nostre città e della nostra regione. La musica consente di consegnare alle future generazioni il patrimonio di valori culturali, civili e spirituali attraverso l’esperienza della risonanza di sentimenti positivi universalmente riconosciuti”.

Luci nel Parco invita gli appassionanti di musica a partecipare a questo bellissimo appuntamento gratuito, prenotando al 340.3782308.

Posti limitati.