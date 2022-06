“Musica & parole senza confini”: laboratorio gratuito sugli effetti benefici del suono

Terzo appuntamento di “Musica & parole senza confini” a Luci nel Parco, un’esperienza concreta di incontro, educazione e integrazione interculturale realizzata attraverso l’uso della musica e delle arti. Il progetto, che prevede la compartecipazione del Consiglio regionale della Toscana e la collaborazione del centro di produzione musicale Rockland, è stato scelto per la celebrazione della Festa della Toscana per rinnovare l’impegno collettivo su temi di accoglienza e rispetto dell’essere umano.

Sabato 4 giugno, a partire dalle 16.00, Davide Braglia – tecnico del suono e ricercatore musicale con oltre 25 anni di esperienza nel settore professionale – coinvolgerà i partecipanti in un appassionante percorso conoscitivo sensoriale alla scoperta dei suoni e delle armonie che portano benessere alla persona, partendo dalle origini della musica fino ai giorni nostri.

Già dai tempi di Platone, infatti, è noto che l’esperienza musicale può influenzare molteplici ambiti, come le funzioni cognitive, lo sviluppo emozionale, le abilità sociali e la qualità della vita. Studi e ricerche recenti dimostrano le enormi potenzialità del suono, non solo in ambito terapeutico, ma anche nello sviluppo dell’individuo e della società.

Nel corso del laboratorio saranno sperimentate tecniche e approcci innovativi grazie all’impiego di moderne tecnologie digitali con l’obiettivo di diffondere sentimenti positivi volti ad eliminare, attraverso il linguaggio universale della musica, ogni tipo di barriera.

Luci nel Parco – progetto di innovazione sociale unico nel suo genere – crede molto nel valore della condivisione di competenze e nelle potenzialità della musica in quanto in grado di favorire l’integrazione. La musica è anche uno strumento formidabile per promuovere l’ascolto dei bisogni personali e collettivi, per affrontare le nuove sfide che il presente ci impone e dalle quali dipendono la qualità del nostro futuro, la sostenibilità delle nostre città e della nostra regione. La musica consente di consegnare alle future generazioni il patrimonio di valori culturali, civili e spirituali attraverso l’esperienza della risonanza di sentimenti positivi universalmente riconosciuti.

La partecipazione al laboratorio è gratuita e aperta a tutti, previa prenotazione al numero 340.3782308, fino al raggiungimento del numero massimo di posti disponibili.

Al termine, previsto per le 19.00, sarà possibile gustare un aperitivo o una cena ala ristosteria Luci nel parco.

Prenotazioni al numero 342.623 85 67. Per informazioni: https://www.facebook.com/LucinelParcoRistOsteria o https://www.instagram.com/lucinelparcoristosteria/.