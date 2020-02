Torna “Musica in ospedale”: sei concerti gratuiti nell’auditorium del Misericordia

Riparte martedì 25 febbraio, all’auditorium dell’ospedale Misericordia di Grosseto, l’iniziativa “Musica in ospedale“, alla sua seconda edizione.

Un progetto nato lo scorso anno e organizzato da Agimus Grosseto, al quale la Asl Toscana sud est ha aperto le porte dell’ospedale con grande piacere.

Si tratta di un progetto che fa entrare l’arte, sotto forma di musica, e i suoi benefici effetti tra i pazienti, i loro familiari e gli operatori, coinvolgendo anche tutti i cittadini che vogliono partecipare. Rappresenta un’occasione che avvicina le persone nella condivisione e nella fruizione di musica di qualità che allieta gli animi.

Sei gli appuntamenti in programma, da febbraio a dicembre, tutti a ingresso gratuito, in cui si spazierà dalla musica classica al pop, dal coro alle formazioni orchestrali. La scelta artistica per questa seconda edizione punta sulla valorizzazione di alcuni cantanti e musicisti del territorio, dando spazio ai giovanissimi e agli artisti già affermati, con una programmazione adatta al contesto dell’ospedale.

“Un sentito grazie va alla Direzione sanitaria dell’Asl Toscana sud est – dichiara Gloria Mazzi, presidente e direttore artistico – per la possibilità di realizzare gli eventi musicali in questi bellissimi spazi e a tutti coloro (Coeso Società della salute, Bcc di Castagneto Carducci, Reale Mutua Assicurazioni, Ministero per i beni e le attività culturali ed il turismo, Comune di Grosseto, Regione Toscana, Lions Club 6^ Circoscrizione, A.Gi.Mus. Grosseto, Livorno, Firenze, Arezzo) che ci sostengono, anche economicamente, consentendo così di poter far partecipare il pubblico ai concerti in modo del tutto gratuito“.

Ad aprire la seconda stagione ci sarà la Vivace orchestra giovanile città di Grosseto, formata da musicisti tra i 16 e i 26 anni, diretti dal maestro Massimo Merone, che eseguirà brani conosciuti e culminerà, in linea con il periodo carnevalesco, con il famoso “Carnevale degli animali” di Saint-Saens: composto nel 1886, è un insieme di 14 brani ognuno dei quali descrive con le note le caratteristiche di un animale, tra cui leone, cigno, tartaruga, canguro, elefante, con un finale in cui tutti gli animali si avvicendano in una carrellata festosa che coinvolge l’intera orchestra.

I successivi appuntamenti musicali saranno il 9 aprile con Ensable polifonico, il 13 giugno con il duo Stile Libero, il 27 settembre con un’esecuzione di pianoforte a quattro mani, il 22 novembre con il Trio Summit e il 22 dicembre con orchestra e coro del liceo musicale del polo Bianciardi di Grosseto.