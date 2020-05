Musica e ospiti con Giovanni Lanzini in attesa del festival Music & Wine

Sarà il salotto di Giovanni Lanzini lo studio “televisivo” improvvisato ma intimo e informale dove il noto musicista grossetano (direttore artistico fra l’altro dell’importante Festival cittadino) accoglierà i propri ospiti tutti i giovedì pomeriggio alle 18:30 in attesa che possa finalmente riprendere la musica dal vivo e con questa anche la programmazione estiva, se pur certamente ridotta quest’anno, del 30° Festival internazionale “Music & Wine” che era iniziato lo scorso mese di gennaio in una fortunatissima edizione che aveva gremito durante le domeniche pomeriggio invernali la sala del Museo di Storia Naturale cittadino.

In questo salotto virtuale ma non troppo, che andrà in diretta su Facebook sulla propria pagina, Giovanni Lanzini non solo intratterrà il pubblico con il suo magico clarinetto ma ospiterà ogni volta (collegato in diretta) un artista, un’azienda o un ospite a sorpresa per una piacevolissima mezz’ora fra musica, quattro chiacchiere e tanta simpatia. E proprio per questo Lanzini ha scelto come scenario il proprio salotto di casa, che in fondo rispecchia l’esigenza dettata per tutti da questo lungo periodo, ma in un clima leggero quasi da aperitivo, dove si potrà parlare anche del prossimo futuro della musica dal vivo sul nostro territorio maremmano fra problematiche e attese.

Il primo appuntamento, quello di giovedì 21 maggio alle 18:30 appunto, vedrà ospite di casa Lanzini l’artista grossetana Dominga Tammone, nota al grande pubblico per la sua bravura e simpatia e per i suoi disegni dal vivo, che sottolineerà con la dolcezza dei propri acquarelli le più belle musiche swing per clarinetto di Benny Goodman, Acker Bilk e Sidney Bechet in una diretta di quelle davvero da non perdere.