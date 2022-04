Concerti, workshop e lezioni: quattro giorni di musica al Teatro Fonderia Leopolda

Il Teatro Fonderia Leopolda di Follonica ospita quattro giornate di musica – da giovedì 7 a domenica 10 aprile – promosse dal Comune di Follonica e organizzate da Music Pool / Grey Cat Festival, con la collaborazione della scuola Comunale di musica Amf.

Quattro giorni di musica con concerti, workshop e lezioni concerto. Oltre quaranta artisti e musicisti tra i migliori talenti della scena musicale italiana e internazionale per sei concerti, attività didattiche e momenti di approfondimento: un viaggio di quattro giorni dalle più varie sfumature del jazz, passando per il pop, il rock e con sonorità provenienti da tutto il mondo.

Inaugura il programma l’unica data italiana del tour europeo di Julian Lage. Giovedì 7 aprile, alle 21.15, il grande talento della chitarra jazz presenterà al Teatro Fonderia Leopolda il suo nuovo album “Squint” con il trio formato da Jorge Roeder e Joey Baron. Julian Lage è un musicista unico nella scena musicale contemporanea, annoverato tra i migliori improvvisatori in circolazione. La sua musica va oltre i confini del jazz rock e fusion. Con questo album fatto di un songwriting incisivo e da una profonda interazione con il suo trio, fa il suo debutto da leader nella prestigiosa etichetta Blue Note Records.

La giornata di venerdì 8 aprile si aprirà alle 17.30 con il concerto a cura della scuola di musica Amf di Follonica: sul palcoscenico alcuni tra i giovani talenti e le formazioni più interessanti prodotte dalla scuola di musica, con la presenza degli insegnanti. Il progetto riprende l’idea “Follonica suona il jazz”, iniziativa nata in occasione della scorsa edizione di Grey Cat Festival con lo scopo di valorizzare la giovane scena musicale della città.

Alle 21.15 la Fantomatik Orchestra presenterà in anteprima il nuovo spettacolo, in occasione dell’uscita del nuovo disco Fantomatik VII. Un concerto che rappresenta tutto il percorso artistico musicale di un gruppo che, fin dal lontano 1993, ha svolto un’intensa attività concertistica sia nazionale che internazionale, con una musica che oggi fa il giro del mondo e fonde esperienze jazz, etno, pop, rock e elettroniche in un unico sound.

Sabato 9 aprile, alle 21.15, in concerto al Teatro Fonderia Leopolda la straordinaria voce di Tosca. Con “Morabeza”, l’album per cui nel 2020 ha ottenuto due Targhe Tenco, miglior interprete di canzoni e migliore canzone con “Ho amato tutto”, accompagna il pubblico nelle atmosfere di un immaginario salotto sudamericano. Attraverso un dialogo continuo con i suoi musicisti interpreta i brani dell’album e non solo, attraverso una musica che celebra l’intreccio e la contaminazione tra i popoli, un ponte tra la radice italiana e la musica d’altrove.

La giornata di domenica 10 aprile sarà densa di eventi e si aprirà alle 11, alla Sala Leopoldina, con “Mingus 100”. la lezione concerto dedicata a Charles Mingus nel centenario della sua nascita, curata da Francesco Martinelli, una vera istituzione internazionale nell’ambito della storia del jazz. Saranno insieme a lui la contrabbassista Silvia Bolognesi e il violinista Emanuele Parrini. Innovatore e un ribelle del jazz, ma anche il musicista la cui carriera ha attivamente attraversato più epoche della storia di questa musica, Mingus è una personalità complessa e ineludibile per chi ama il jazz.

Dalle 14.30, sempre alla Sala Leopoldina, inizierà un workshop a cura della scuola comunale di musica Amf di Follonica. I partecipanti avranno la possibilità di confrontarsi con tre grandi nomi del jazz italiano: Alfredo Golino, Dario Deidda e Fabio Zeppetella. Alle 18 i tre artisti saliranno sul palco per un concerto speciale. Uniti in un inedito trio: Alfredo Golino, uno dei più affermati batteristi italiani, ha registrato oltre 600 dischi e ha collaborato con i più grandi artisti italiani e internazionali; Dario Deidda, vincitore per otto volte consecutive del riconoscimento come miglior bassista italiano al Jazzit Award; Fabio Zeppetella, dotato di una tecnica ineccepibile e di uno stile musicale originale che lo rendono uno tra i migliori chitarristi della scena jazz nazionale.

Alle 21.30, conclude la giornata al Teatro Fonderia Leopolda il concerto della band regina dell’Hard Folk maremmano: “I matti delle giuncaie” presentano a Follonica “Il mondo senza noi”, nuovo singolo che anticipa il loro quinto album, in pubblicazione a giugno dall’etichetta Salty Music. La band è formata da Lapo Marliani, Francesco Ceri, Simone Giusti e Mirko Rosi. Tutti e quattro animatori di una patchanka che miscela il rock, la musica gitana, il folk e quella cantautorale al fine di ribadire il motto “divertirsi suonando”. Saranno ospiti: Filippo Rootman Fratangeli (Quartiere Coffee) e Stefano Borrkia Toncelli. Aprirà la serata Filippo Nencioni.

Programma

Giovedì 7 aprile, ore 21.15, Teatro Fonderia Leopolda, Follonica

Julian Lage Trio

Julian Lage: chitarra /Jorge Roeder: basso /Joey Baron: batteria

Biglietti: Posto unico numerato € 15/13

Venerdì 8 aprile, ore 17.30, Sala Leopoldina, Follonica

Concerto a cura della scuola di musica Amf di Follonica

Biglietti: € 2

Venerdì 8 aprile, ore 21.15, Teatro Fonderia Leopolda, Follonica

“Follonica suona il jazz” – The Fantomatik Orchestra VII

Biglietti: Posto unico € 10 / 8

Sabato 9 aprile, ore 21.30, Teatro Fonderia Leopolda, Follonica

Tosca – “Morabeza in teatro”

Tosca: voce / Massimo De Lorenzi: chitarra / Giovanna Famulari: violoncello e piano / Elisabetta Pasquale: contrabbasso / Luca Scorziello: batteria / Fabia Salvucci: percussioni e voce. Allestimento scenico: Massimo Venturiello / Arrangiamenti e direzione musicale: Joe Barbieri / Scene: Alessandro Chiti

Biglietti: primo settore: intero € 28 / 25 ridotto – Secondo settore + galleria: intero € 24 /22 ridotto

Domenica 10 aprile, ore 11.30, Sala Leopoldina, Follonica

“Mingus 100”

Lezione concerto

a cura di Francesco Martinelli

con Silvia Bolognesi e Emanuele Parrini Silvia Bolognesi: contrabbasso / Emanuele Parrini: violino. Disponibile anche in diretta streaming

Biglietti: Ingresso € 2

Domenica 10 aprile, ore 14.30, Sala Leopoldina, Follonica

Jazz Workshop

a cura di Scuola di Musica AMF di Follonica

Alfredo Golino: batteria / Dario Deidda: basso / Fabio Zeppetella: chitarra. Prenotazioni: sg6556@gmail.com

Adesioni: € 10.

Domenica 10 aprile, ore 18.00, Sala Leopoldina, Follonica

Golino, Deidda, Zeppettella Trio

Alfredo Golino: batteria / Dario Deidda: basso / Fabio Zeppetella: chitarra

Biglietti: Ingresso € 10

Domenica 10 aprile, ore 21:30, Teatro Fonderia Leopolda, Follonica

I matti delle giuncaie

Biglietti: posto unico € 8

Informazioni e prevendite – tel. 055 240397 – www.eventimusicpool.it.

Prevendite on line: www.ticketone.it – www.eventimusicpool.it – oooh.events