Musica e testi delle canzoni: se ne parla nel prossimo appuntamento di Scarlinopolis 2

Come nasce una canzone? Come si scrive un testo? Sabato 3 ottobre, alle 16, è in programma un nuovo appuntamento del progetto Scarlinopolis 2, la rassegna culturale promossa da Luca Salemmi in collaborazione con il Comune di Scarlino, il Centro artistico Grattacielo di Livorno e “La piccola compagnia instabile” di Follonica, che per questa seconda edizione prevede non solo laboratori teatrali gratuiti per adulti e bambini, ma anche una serie di incontri con docenti e professionisti dedicati alla scoperta dell’identità di una comunità, del teatro e della musica.

Sabato 3 ottobre l’evento è al Vedetta Relais, in località Poggio La Forcola a Scarlino. A tenere la lezione-spettacolo sarà il cantautore e attore teatrale Francesco Bottai, conosciuto dal grande pubblico per “I gatti mezzi”, band fondata nel 2005 con Tommaso Novi.

Vincitore di riconoscimenti come il Premio Ciampi, il Premio della Satira e il Premio Barezzi, Bottai è arrivato in finale al Premio Tenco. E a Scarlino parlerà di musica e soprattutto dei testi delle canzoni.

«Attraverso le note delle sue canzoni – spiega l’ideatore del progetto Scarlinopolis 2, Luca Salemmi –, il musicista spiegherà come un’emozione, un fatto, un’atmosfera si trasformano in parole e melodie. Una lezione-spettacolo tra il narrato e il cantato che porterà il pubblico a scoprire un modo diverso di scrivere e raccontare storie».

L’ingresso all’incontro è gratuito, ma occorre prenotare scrivendo a eventi2020@comune.scarlino.gr.it entro le ore 13 di venerdì 2 ottobre.