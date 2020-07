Musica a Marina di Grosseto con il percussionista Francesco Bertini

Mercoledì 8 luglio, alle 21.30, alla fortezza di Marina di Grosseto va in scena il ritmo travolgente del percussionista Francesco Bertini.

È un nuovo evento proposto dal cartellone estivo “Grosseto in scena“.

Francesco Bertini è uno dei talenti del progetto “Giovani in musica” di Agimus Grosseto, associazione da sempre in prima linea nella promozione della musica classica attraverso le rivelazioni del panorama musicale nazionale e internazionale.

Il percussionista ha coltivato sin da piccolo una forte passione per la musica, e questa determinazione ha fatto sì che continuasse gli studi dopo il liceo musicale di Grosseto all’Isis di Livorno.

Allievo di Fausto Ruggeri e Patrizia Varone, Bertini ha già vinto molti concorsi musicali, tra cui quattro nazionali, uno europeo e uno mondiale.

Alla fortezza di San Rocco Francesco Bertini suonerà la marimba, uno strumento musicale a percussione di origine africana. Un evento rivolto alle famiglie, ai giovani, ai bambini e più in generale a tutti coloro che vogliono condividere emozioni, immersi in un’atmosfera fatta di suoni e ritmi incalzanti.

L’ingresso all’evento è gratuito, ma è consigliata la prenotazione. Gli appuntamenti sono tenuti nel rispetto delle norme anti-contagio da Covid-19.

Per informazioni e prenotazioni chiamare i numeri: 347 8040831 – 334 1030779.