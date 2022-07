“Music & Wine”: nuovo concerto nel chiostro del Museo di storia naturale

Dopo le prime due serate dedicate prevalentemente al jazz, alla canzone internazionale e alla musica del cinema, il terzo appuntamento del 32º festival “Music & Wine” torna nel grazioso verde chiostro del Museo di storia naturale della Maremma martedì 26 luglio, alle 21.15, con uno spettacolo che sarà invece dedicato alla magia della musica da salotto “fin de siècle” con un programma che spazierà dal repertorio operistico (Bellini, Verdi, Mascagni, Donizetti) fino alle romanze di Francesco Paolo Tosti e alla canzone napoletana.

Davvero di eccezione le protagoniste che accoglieranno il pubblico in questo particolare “salotto musicale”, quali la mezzosoprano Giorgia Pesaresi e la pianista Alessia Mortaloni, e soprattutto estremamente interessante la presenza del fortepiano (progenitore del pianoforte) sul quale si esibiranno per rendere ancora più realisticamente accattivante lo spettacolo e far calare gli ascoltatori nella giusta atmosfera ottocentesca.

Alessia Mortaloni, infatti, dopo essersi brillantemente diplomata in pianoforte al Conservatorio “Rossini” di Pesaro e laureata in filosofia all’Università degli studi di Urbino, si è dedicata all’esecuzione del repertorio solistico e cameristico su pianoforti d’epoca e si esibisce su un fortepiano originale del 1829 con il quale tiene recital in svariate rassegne concertistiche in tutta Europa. Non è certamente da meno il curriculum della mezzosoprano Giorgia Pesaresi, brillantemente diplomata in violino, canto e didattica della musica al Conservatorio “Rossini” di Pesaro, dedicandosi successivamente al repertorio operistico, ma anche cameristico e barocco e svolgendo una intensa attività concertistica e discografica.

Uno spettacolo dunque assolutamente da non perdere non solo per la bravura delle protagoniste e della particolarità degli strumenti presentati, ma anche per un programma estremamente accattivante che alternerà arie molto conosciute (Vaga luna di Vincenzo Bellini, Ideale e Malia di Tosti, intermezzo da Cavalleria Rusticana di Mascagni) a rari brani per fortepiano di Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini e famosissime canzoni napoletane quali, fra l’altro, “A vucchella” e “Me vojo fa na casa”.

Come di consueto il concerto sarà preceduto da un’interessante degustazione dei migliori vini rosati del territorio a cura di “Rosae Maris” in collaborazione con la Scuola europea sommelier e il bar “quandoBasta”. Il festival “Music & Wine” è organizzato dall’assessorato alla cultura del Comune di Grosseto in collaborazione con Fondazione Grosseto Cultura e associazione Amici del Quartetto sotto la direzione artistica del maestro Giovanni Lanzini.

L’ingresso è a pagamento (12 euro) su prenotazione e prevede anche la degustazione e la visita al museo.

Informazioni e prenotazioni: tel. 333.9905662 (anche Whatsapp) oppure scrivendo a amiquart@gmail.com.