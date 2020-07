“Music & Wine”, al via l’edizione estiva del festival: il trio Lanzini in concerto alla Chelliana

Sarà il raffinato “salotto musicale” proposto dal trio della famiglia Lanzini (con Elisa Lanzini al violino, Giovanni Lanzini al clarinetto e Michele Lanzini al violoncello) ad inaugurare l’edizione estiva del trentesimo festival internazionale “Music & Wine”, martedì 14 luglio, alle 21.15, nel chiostro della biblioteca comunale Chelliana in via Mazzini a Grosseto.

Organizzato dall’assessorato alla cultura del Comune di Grosseto in collaborazione con l’associazione Amici del Quartetto e la biblioteca comunale, il festival proseguirà poi nello stesso luogo con altri tre interessantissimi eventi di musica da camera fino al prossimo 1° agosto.

Il programma della serata, dal titolo “Musica in salotto fra Vienna, Milano e Napoli”, è un gustoso e raffinato omaggio a tutto quel repertorio cameristico che così tanto andò in voga in Europa fra la fine del ‘700 e gli inizi dell’ottocento e il programma presentato dal trio Lanzini è al tempo stesso tanto godibile quanto di estremo interesse presentando il clarinetto, strumento nato sul finire del 17° secolo (e che in quello successivo, anche grazie ad autori quali Haydn e Mozart, diverrà il nuovo principe degli strumenti a fiato) in una formazione abbastanza atipica e inconsueta accanto ai due strumenti cardine degli archi, quali il violino e il violoncello.

I due trii di Franz Joseph Haydn, già modernamente influenzati dal modello tardo settecentesco della forma-sonata, seguiti da tre arie mozartiane (trascritte probabilmente dall’autore stesso), lasciano quindi il passo al belcanto dell’opera lirica italiana sia con il grazioso Trio di Mercadante che con la bella Fantasia su “La Traviata” di Verdi, riuscendo a creare un clima intimo e salottiero di facile e intuibile ascolto nel quale il clarinetto duetta e gareggia in virtuosismo con il violino, sopra l’attento e gustoso basso continuo svolto dal violoncello. Famiglia di musicisti da tre generazioni, quella dei Lanzini, riunisce in questo delizioso trio (che sta letteralmente mietendo successi in varie parti d’Italia e all’estero) il padre Giovanni, clarinettista di lungo corso e di fama internazionale molto conosciuto in città come insegnante, musicista e organizzatore di eventi musicali, con i figli Michele ed Elisa, giovani e promettenti professionisti già membri di orchestre e di gruppi di musica da camera di rilievo.

Come consuetudine per il festival Music & Wine, continuerà anche il fortunato connubio fra la grande musica e i grandi vini del territorio che in questa occasione, non essendo possibile effettuare le consuete degustazioni, si svolgerà con una veste diversa, ma ugualmente simpatica e accattivante: prima del concerto infatti, Elisabetta Ceccariglia dell’associazione “Rosae Maris” presenterà alcuni fra i migliori vini del nostro territorio dei quali poi al termine dello spettacolo ne verranno estratte a sorte alcune bottiglie da donare al pubblico presente, per una successiva degustazione “casalinga”.

Purtroppo i posti per il concerto di domani sera sono già esauriti da alcuni giorni in quanto, in ottemperanza al Dm legato al Covid-19, i posti sono molto contingentati, anche se gli organizzatori promettono alcune dirette Facebook sulla pagina di “Music & Wine”.

Anche i posti per i prossimi concerti di Music & Wine (21 e 28 luglio, 1° agosto) sono in esaurimento, per cui gli interessati dovranno affrettarsi a prenotare i biglietti on-line contattando direttamente l’associazione Amici del Quartetto sia telefonicamente (tel. 333.9905662, anche su WhatsApp) o per e-mail (amiquart@gmail.com).

Ulteriori informazioni sull’evento alla pagina del Festival, www.musicwinefestival.it, e sul sito della biblioteca Chelliana.