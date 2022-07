“Music & Wine”: l’Arthurs Trio in concerto al Museo di storia naturale

Dopo la prima serata di martedì scorso, che aveva estasiato il numeroso pubblico intervenuto con la musica da film italiana dalla magica tromba di Antonio Carretta, il festival “Music & Wine”, organizzato dall’assessorato alla cultura del Comune di Grosseto in collaborazione con l’associazione Amici del Quartetto e con la direzione artistica del maestro Giovanni Lanzini, torna a fare il bis martedì 19 luglio alle 21.15 nel chiostro del Museo di storia naturale della Maremma, con uno spettacolo davvero singolare che unirà alla magia della musica, all’incanto del luogo e ai sapori dei migliori vini della Maremma, anche la magia dei colori.

Lo spettacolo infatti, dal titolo “Colors!”, dimostrerà agli ascoltatori come le più belle canzoni abbiano colori inaspettati ed emozionanti. “Colors!” è una tavolozza di brani scelti tra i più grandi successi internazionali ed italiani di tutti i tempi, dipinti con arte, energia ed esperienza. Da Chick Corea a Amy Winehouse, da Lauzi a Fossati, a composizioni proprie del trio, la serata si propone come un’esperienza unica, capace di trasportare il pubblico in un quadro colorato dalle emozioni che ogni singolo brano suscita in noi.

A proporlo l’Arthurs Trio, un gruppo di grandi professionisti della musica pop e jazz, a partire dalla voce di Eliana Zunino, eclettica cantante e studiosa della voce artistica e popolare e da anni presente sulla scena musicale italiana e internazionale, ha cantato come ospite in numerose rassegne concertistiche ed eventi in Italia e all’estero (Francia, Spagna, Inghilterra, Belgio, Slovenia, Svizzera, Stati Uniti) ed ha tuttora una intensa attività live. Dal 1998 è la voce dei Myrddin, con cui ha inciso tre album (Ginevra, 2001, Edizioni Lyra, Gli Anelli, 2003, Edizioni Maccaja, Il Drago, 2005, Edizioni Maccaja). Con lei il chitarrista e compositore Giangi Sainato, collaboratore di Carlos Santana e di grandi nomi dello spettacolo, fra i quali Nancy Brilli, Sandro Giacobbe e Lina Sastri, e il sassofonista Stefano Guazzo, che si è formato jazzisticamente studiando con Claudio Fasoli, Enrico Rava, Charles Mc. Pherson e Gianluigi Trovesi. Musicista eclettico e versatilissimo, è dotato di un innato senso dell’eleganza che spazia dal pop al jazz e vanta collaborazioni con jazzisti del calibro di Riccardo Zegna, Dado Moroni, Andrea Pozza, Piero Leveratto,Tullio De Piscopo ed altri grandi nomi del panorama internazionale.

Il concerto sarà preceduto anche questa volta dalle degustazioni dei migliori vini del territorio (in collaborazione con l’associazione “Rosae Maris” e con “Quanto Basta”) e, per chi vorrà, anche la visita guidata al Museo comprese nel prezzo dello spettacolo.

L’ingresso (12 euro biglietto intero / 10 euro ridotto) è a pagamento su prenotazione all’associazione Amici del Quartetto (tel. 333.9905662 – anche whatsapp) – e-mail amiquart@gmail.com – sito www.musicwinefestival.it Botteghino sul luogo del concerto.