Musei toscani per l’Alzheimer: il Magma presenta un progetto per contrastare demenza senile

Lo staff del Magma, con operatori formati professionalmente dal coordinamento dei Musei toscani per l’Alzheimer, ha realizzato 4 pillole di storia abbinate ad altrettante attività pratiche, pensate come un Podcast (scaricabile nella pagina web del Magma, al link http://www.magmafollonica.it, a partire da domani, venerdì 26 marzo, a cadenza bisettimanale), per svolgere delle attività con anziani affetti da Alzheimer o demenza senile.

L’obiettivo è quello di aiutare gli anziani, tramite lo stimolo della memoria stessa e della creatività, a non perdere i contatti con la realtà esterna e a non soffrire troppo dell’isolamento forzato dall’emergenza sanitaria.

I 4 episodi pensati affrontano temi salienti della storia del territorio – il Villaggio Fabbrica, la chiesa di San Leopoldo, il Carnevale, il lungomare e la pinacoteca – attraverso il confronto di foto storiche con immagini moderne, per far emergere ricordi sopiti e stimolare ragionamenti sull’evoluzione della città e dei suoi abitanti. Le attività di laboratorio, semplici e divertenti, permetteranno di passare del tempo sereno in famiglia o nelle residenze, divertendosi a creare oggetti e storie come si faceva una volta.

Pertanto il Comune invita tutti, ma in particolare gli educatori che lavorano in case di riposo del territorio o familiari che vivono con malati di Alzheimer, a partecipare al progetto assieme ai loro cari. Per informazioni, chiarimenti, ma anche per avere un riscontro delle attività che sono state realizzate, è possibile scrivere all’indirizzo frontoffice@magmafollonica.it inviando, nella forma che ognuno preferisce, un video, una foto o un semplice commento scritto o vocale.