Che “Brividi” a Halloween nei musei cittadini: il programma delle iniziative

Un “pomeriggio da paura” con “Brividi al museo” nelle strutture di Fondazione Grosseto Cultura per i più piccoli, in occasione della giornata di Halloween, lunedì 31 ottobre.

Al Museo di storia naturale della Maremma, a partire dalle 16.30, nella sede di strada Corsini 5, gli operatori accompagneranno i piccoli visitatori nella visione di una selezione di cartoni animati “da paura” per poi visitare le sale del museo alla scoperta di creature “viscide” e poco conosciute: i molluschi terrestri. E per i più coraggiosi, al piano superiore, racconti e leggende “da brividi”. Sono previsti turni d’ingresso ogni 30 minuti, fino alle 18.30, e i bambini dovranno essere accompagnati da almeno un familiare. Le attività del Museo di storia naturale sono organizzate in collaborazione con il Clorofilla Film Festival, la Libreria QB e Debora Barbato, ricercatrice dell’Università di Siena (per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 0564.488571).

Il Polo culturale Le Clarisse con “Brividi al museo” propone un esperimento speciale: una “visita guidata delle paure” per bambini coraggiosi con ragni, streghe, serpenti e tanti altri piccoli “orrori” al museo di via Vinzaglio 27 per un pomeriggio da brivido, dedicato in particolare ai bambini di età compresa tra 6 e 11 anni. Anche in questo caso, sono previsti ingressi a partire dalle 16.30, con un turno ogni 30 minuti, con l’ultimo ingresso alle 18, e i bambini dovranno essere accompagnati da almeno un familiare (per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a prenotazioni.clarisse@gmail.com o chiamare il numero 0564.488066).

Il costo di partecipazione ad ogni attività è di 3 euro a persona. All’ingresso sarà consegnato il “Passaporto della paura”, da compilare visitando nello stesso pomeriggio i tre musei di Grosseto (Museo archeologico e d’arte della Maremma, Museo di storia naturale della Maremma, Polo culturale Le Clarisse) e la Biblioteca Chelliana.