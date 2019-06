Le Mura medicee si illuminano ‘di nuovo’

Le Mura medicee di Grosseto si illuminano “di nuovo”.

Sarà inaugurato domani il nuovo impianto di illuminazione pubblica lungo tutto il tratto della cinta muraria. La cerimonia è prevista alle 21 con il ritrovo dei partecipanti; l’accensione dei punti luce è invece in programma alle 21.30 alla presenza del sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, della Giunta, del direttivo dell’Istituzione Le Mura, dei progettisti e dei tecnici che hanno realizzato l’impianto. A seguire una passeggiata lungo il percorso murario illuminato a nuovo.

Un progetto questo, nato e ideato a Grosseto, e che è stato presentato e preso come esempio anche a Parigi in occasione di un convegno tra professionisti del settore.

Si tratta di oltre cento punti luce led a basso consumo, montati su pali alti tre metri e 60 centimetri rivestiti in acciaio corten e distribuiti lungo il perimetro delle Mura medicee, altri punti luce sono incassati nel terreno. Il tutto per un investimento complessivo di 300mila euro.

Allo stesso tempo sono state installate, in alcuni punti strategici, nuove telecamere che vanno a incrementare il sistema di videosorveglianza cittadino.

«Questo è un momento tanto atteso che ci riempie di gioia e di orgoglio – dice il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna –. Con questo nuovo impianto d’illuminazione delle Mura restituiamo la luce al principale monumento cittadino, che vogliamo far tornare ad essere punto di ritrovo per famiglie, giovani e bambini. Un luogo dove poter passeggiare, godersi le iniziative che vengono qui promosse. Un luogo anche per fare sport e vivere il centro storico in piena sicurezza. Ringrazio tutte le persone che hanno reso possibile il progetto: i tecnici, la ditta, gli uffici comunali coinvolti, il vicesindaco Luca Agresti e l’assessore ai Lavori pubblici, Riccardo Megale. Concretizziamo un importante progetto, tra le priorità del nostro mandato, e restituiamo così a Grosseto un luogo centrale, il cuore pulsante del capoluogo, valorizzato al meglio a tutto vantaggio dei cittadini, residenti e turisti. Ed è ai cittadini che mi rivolgo, affinché partecipino con noi alla passeggiata inaugurale della nuova illuminazione sulle Mura».