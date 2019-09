“Muoversi per sentirsi liberi”, torna il progetto dedicato allo sport per tutti: ecco come partecipare

Torna “Muoversi per sentirsi liberi”, il progetto di inclusione nello sport rivolto ai bambini e ai ragazzi dai 5 ai 14 anni, appartenenti a nuclei familiari con una condizione economica disagiata.

Da oggi e fino al 16 ottobre le famiglie che hanno i requisiti previsti dal progetto e che desiderano usufruire di questa agevolazione possono fare domanda per accedere gratuitamente agli impianti sportivi gestiti da alcune società che hanno aderito.

In particolare, sono disponibili posti con le seguenti società o associazioni: Circolo pattinatori Grosseto 1951, Fight Gym Grosseto, I samurai Kgr Grosseto, Taekwondo Grosseto, Junior Grosseto baseball, Atletica Grosseto Banca Tema, Gea basketball Grosseto, Atletico Grosseto 2015, Pallavolo Grosseto 1978, Invicta volley Grosseto, Pattinaggio artistico Libertas Grosseto, Artistica Grosseto, Judo Grosseto Sakura, Condor 81ers Grosseto Aps, Giovani calciatori Grosseto, Asd Barbanella, Team bike Ballero.

“Lo sport è una forma di socializzazione e di aggregazione fondamentale per i più piccoli – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alle politiche sociali Mirella Milli –, oltre che una sana pratica per una crescita armonica dei bambini e dei ragazzi. Lo sport è veicolo di molteplici valori già a partire dalla fase ludica, per questo vogliamo offrire alle famiglie meno abbienti la possibilità di far partecipare i propri figli a corsi di attività fisica senza l’onere di costi che non potrebbero sostenere. Non vogliamo che i bambini meno fortunati debbano privarsi di un’occasione così importante per acquisire disciplina, per imparare a socializzare e per maturare il rispetto verso l’altro. E ‘Muoversi per sentirsi liberi’ sposa perfettamente questo pensiero”.

Le famiglie interessate potranno ritirare il modulo per la domanda agli uffici Servizi sociali del Comune di Grosseto, in via degli Apostoli 11.

Informazioni: tel. 0564.488862 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13); e-mail [email protected], link https://new.comune.grosseto.it/web/uffici/ufficio-servizi-sociali/.