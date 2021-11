“Muoversi per sentirsi liberi”: rinnovato il progetto dedicato allo sport per tutti

“Muoversi per sentirsi liberi” è il progetto finalizzato all’inserimento nel mondo sportivo di quei minori appartenenti a nuclei familiari in condizioni di disagio socio-economico che non ne hanno altrimenti l’opportunità.

Il progetto è stato approvato a partire dal 2014 ed è proseguito negli anni con grande consenso e numerose adesioni, sia da parte dei cittadini che da parte delle società sportive, che anche quest’anno hanno dato la loro disponibilità.

L’amministrazione comunale di Grosseto ritiene quindi opportuno riproporre il progetto anche per l’anno 2021/2022, in modo da consentire la partecipazione anche a coloro che non abbiano ancora avuto la possibilità di aderirvi, prevedendo anche un contributo di 4mila euro per la fornitura di materiale sportivo a quei ragazzi che non possano sostenere alcun tipo di spesa poichè in condizioni di assoluta indigenza.

“Lo sport è una forma di socializzazione e di aggregazione fondamentale per i più piccoli – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, il vicesindaco e assessore allo sport Fabrizio Rossi e l’assessore alle politiche sociali Sara Minozzi –, oltre che una sana pratica per una crescita armonica dei bambini e dei ragazzi. Lo sport è veicolo di molteplici valori già a partire dalla fase ludica, per questo vogliamo offrire alle famiglie meno abbienti la possibilità di far partecipare i propri figli a corsi di attività fisica senza l’onere di costi che non potrebbero sostenere. Non vogliamo che i bambini meno fortunati debbano privarsi di un’occasione così importante per acquisire disciplina, per imparare a socializzare e per maturare il rispetto verso l’altro. E ‘Muoversi per sentirsi liberi’ sposa perfettamente questo pensiero”.

Le famiglie interessate potranno ritirare il modulo per la domanda agli uffici Servizi sociali del Comune di Grosseto, in via degli Apostoli 11.

Informazioni: tel, 0564.488862 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13); e-mail servizi.sociali@comune.grosseto.it, link https://new.comune.grosseto.it/web/uffici/ufficio-servizi-sociali/.