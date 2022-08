“Multi/Trans/Uni Verso”: al via la mostra alla galleria “Arti in Corso”

Giovedì 18 agosto verrà inaugurata, con il patrocinio del Comune di Magliano in Toscana, la mostra “Multi/Trans/Uni Verso” di Simonetta Riccardini, alla galleria “Arti in Corso”.

Nei suoi ultimi lavori, l’artista umbra ha affrontato tematiche pressanti della realtà contingente, come nel caso dell’installazione permanente presso “Spazio Thetis” a Venezia, intitolata “Radici sopra la terra”, che indaga l’atteggiamento distruttivo della specie umana nei confronti degli altri esseri viventi con cui condivide il pianeta, concentrandosi nello specifico sul rapporto con gli alberi.

Anche le opere esposte a Magliano in Toscana trattano una questione attuale sulla quale si sta riflettendo a livello filosofico e scientifico: le relazioni, sia quelle che intercorrono fra esseri umani, sia quelle che questi ultimi instaurano con gli elementi della realtà circostante. Tali relazioni si dispiegano nello spazio e nel tempo dando vita ogni volta a sistemi e dinamiche irripetibili, così facendo determinano e trasformano costantemente il mondo e il modo in cui esso viene percepito. Le opere esposte sono il risultato di due anni di lavoro durante i quali l’artista è passata attraverso varie fasi di studio e di ricerca volte in primis alla definizione e alla circoscrizione del tema, successivamente al suo approfondimento, facendo riferimento alla letteratura scientifica e filosofica in merito, e infine alle modalità di realizzazione delle opere. I materiali utilizzati spaziano dalla tela tessuta a mano, acrilico, filo di seta, canapa e inserti in nichel; alla garza di lino, inchiostri, filo di seta e foglia d’oro; al ferro e foglia d’oro.

Il percorso della mostra è suddiviso in due aree, intitolate “Intersezioni” e “Parallelismi”, che affrontano il tema secondo prospettive differenti: nella prima sezione vengono mostrate le trame che si generano dall’intersecarsi delle relazioni; nella seconda, invece, si delineano delle realtà in cui diverse esperienze, pur procedendo nella stessa direzione, non si trasformeranno in relazioni in quanto non si incontreranno mai.

La mostra rimarrà aperta tutti i giorni dal 18 al 27 agosto con il seguente orario: dalle 19.00 alle 23.00.