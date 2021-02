Bracconaggio ittico: la Polizia provinciale sequestra attrezzature, elevate 19 multe

Sono state portate a termine dalla Polizia provinciale di Grosseto molteplici azioni di controllo per le acque interne del territorio. La ratio dell’attività risiede nella lotta e nella prevenzione contro il bracconaggio ittico, per giunta già fortemente denunciato dai cittadini e dalle autorità.

Nel mese di febbraio sono stati intensificati i controlli territoriali soprattutto nelle aree delle foci del fiume Bruna, all’interno del comune di Castiglione della Pescaia, e Pecora, situato nel comune di Scarlino.

L’attività, svolta nei primi due mesi del 2021, ha portato al sequestro di varie attrezzature atte alla pesca dilettantistica, come bilance e tramagli, utilizzate in totale discrasia con le normative vigenti, e all’emissione di 19 sanzioni. Inoltre, sono state multate molteplici persone sprovviste di una documentazione in regola per svolgere l’attività ittica.

Uno degli ultimi interventi compiuti è stato quello svolto nella notte del 14 febbraio. È stato fermato, infatti, un pescatore sprovvisto di autorizzazione regionale e in violazione delle normative governative (il cosiddetto “coprifuoco”) in materia di contrasto al contagio del Covid-19. Ciò ha comportato ad una doppia sanzione, tra cui una di 400 euro per il mancato rispetto dell’articolo 4 comma 1 del DL 19/2020.

“Siamo particolarmente felici per gli ottimi risultati ottenuti dalla Polizia provinciale di Grosseto – hanno dichiarato Antonfrancesco Vivarelli Colonna, presidente della Provincia, e Bruno Ceccherini, consigliere provinciale con delega alla Polizia provinciale -. La volontà è quella di non abbassare mai la guardia e di continuare a monitorare il territorio nell’interesse dei cittadini e dell’ambiente nostrano”.