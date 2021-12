Circolo aperto fino a notte fonda: persone sorprese a ballare, scattano le multe

Nell’ambito delle attività di controllo e prevenzione anticovid, le forze dell’ordine proseguono a scandagliare tutta la provincia per verificare il corretto adempimento agli obblighi previsti dalle recenti disposizioni.

In tale contesto, due notti fa, intorno alle 2.30, una pattuglia della Compagnia della Guardia di Finanza di Grosseto è intervenuta in un locale, sede di un circolo, per il quale era pervenute segnalazioni e lamentele.

Nel corso dell’attività è emerso come fossero presenti centinaia di clienti, molti dei quali all’interno dei locali senza che fosse assicurato il rispetto della prevista distanza interpersonale di un metro. Inoltre, diverse persone erano anche intente a ballare seppur le recenti disposizioni anticovid ne abbiano esplicitamente previsto il divieto fino al 31 gennaio 2022.

Dato l’elevato numero di persone, sono intervenute prontamente in ausilio pattuglie della Polizia di Stato, quindi finanzieri e poliziotti insieme sono riusciti anche a ben governare e gestire, in piena sicurezza e tutela per tutti, una situazione che avrebbe potuto anche degenerare. A tal proposito, a fine attività diversi cittadini hanno ringraziato per l’intervento le forze dell’ordine.

L’attività operativa congiunta Guardia di Finanza e Polizia di Stato è stata poi oggetto di un’attenta valutazione da parte della Questura, che ha elaborato un documento indirizzato al Comune per le determinazioni di spettanza circa l’eventuale revoca/sospensione della licenza.

I finanzieri hanno invece proceduto alle contestazioni del caso nei confronti del titolare per violazione delle norme che prevedono l’obbligo di distanziamento e di divieto di attività da ballo.