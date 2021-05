Operazione “Black Cash”: comprano quote societarie per 150mila euro, pesanti multe per quattro persone

Nell’ambito delle direttive impartite dal Comando provinciale della Guardia di Finanza Grosseto, il Nucleo di Polizia economico-finanziaria del capoluogo maremmano ha svolto una complessa attività di polizia economico-finanziaria in materia di movimentazione di denaro contante ed acquisizione di quote societarie.

Nello specifico, militari del Nucleo Pef hanno individuato ed approfondito alcune operazioni finanziarie poste in essere da 4 persone maremmane (due uomini e due donne), finalizzate alla compravendita di quote di una società (operante in provincia di Grosseto, nel comparto dei servizi) mediante l’irregolare trasferimento di una consistente cifra in denaro contante, poco meno di 150.000,00 euro, ossia un importo ben oltre la soglia stabilita dalla normativa vigente.

Gli accertamenti sono stati sviluppati dalle Fiamme Gialle mediante l’approfondita analisi di documentazione bancaria, nonché di informazioni assunte ai sensi del Testo unico leggi valutarie (il Dpr 148 del 1988).

Nei confronti dei 4 trasgressori i finanzieri hanno quindi redatto altrettanti verbali di contestazione per violazione della normativa antiriciclaggio prevista dal D.Lgs. 231/2007, con sanzioni amministrative che, nel caso in questione, potranno andare da 1.500 euro a 56.000 euro.

“Il servizio in argomento testimonia come l’attività operativa del Corpo sia, soprattutto in questo particolare periodo connotato da problematiche socio-economiche legate al Covid-19, in particolare orientata a tutelare le aziende sane e produttive della Maremma, monitorando e scovando quei ‘passaggi di mano’ di società sul territorio, che potrebbero anche nascondere possibili tentativi di infiltrazioni da parte di delinquenti e criminali. Nel caso di specie, non sono comunque emerse circostanza riconducibili a situazioni di particolare pericolo, bensì a violazioni di carattere amministrativo legate all’irregolare circolazione di contante – si legge in una nota della Fiamme gialle grossetane -. La Guardia di Finanza ha come principale obiettivo la tutela dell’economia legale, individuando e contrastando i fenomeni di illegalità economico-finanziaria maggiormente lesivi ed insidiosi, nonché proponendosi quale punto di riferimento a livello locale in ordine alle iniziative volte alla tutela del sistema economico e produttivo”.