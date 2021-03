Controlli anti Covid delle Forze dell’ordine: sei persone multate

In occasione dei servizi rafforzati disposti dalla Prefettura, in merito al controllo del rispetto delle misure di prevenzione del Covid-19, che si sono svolti ieri, venerdì 19 marzo, e che hanno visto impegnati gli agenti della Polizia, dei Carabinieri della Guardia di Finanza, della Polizia provinciale e delle varie Polizie Municipali, le forze dell’ordine hanno effettuato ispezioni in 15 esercizi pubblici e fermato 10 persone.

Quattro persone sono state multate per l’inosservanza delle misure di contenimento della pandemia, in particolare per aver consumato bevande subito fuori dal locale, ed è stato sanzionato anche il titolare del locale.

Un’altra persona è stata multata per I’inosservanza dei divieti previsti dalla specifica normativa anticovid.