Bevono un aperitivo nei pressi di un locale: multati dai Carabinieri

Proseguono i controlli dei Carabinieri per prevenire e contrastare condotte contrarie alle norme di contenimento del Covid-19.

Attività che continua ad essere svolta costantemente dai militari dell’Arma della provincia di Grosseto, anche nei comuni più piccoli, come quello di Semproniano, dove i Carabinieri della locale stazione hanno vigilato sul corretto svolgimento del mercato settimanale, che si tiene ogni giovedì nel centro del paese e richiama molte persone.

In questo contesto sono stati controllati due esercizi commerciali e una decina di persone, tre delle quali multate per più trasgressioni: quest’ultime infatti non rispettavano l’obbligo di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale, non indossavano la mascherina protettiva e bevevano vicino ad un’attività di ristorazione.

Le persone sono state trovate sedute in terra, nella piazza centrale del paese, a conversare tra di loro mentre sorseggiavano un aperitivo.

Il monitoraggio da parte dei Carabinieri di Semproniano proseguirà anche nei prossimi giorni per continuare a garantire il rispetto delle prescrizioni dettate dalla normativa vigente.